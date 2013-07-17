Жалобы на платные парковки попадут в единую базу данных мэрии

Фото: ИТАР-ТАСС

Все жалобы с парковочного портала parking.mos.ru будут автоматически попадать в единую базу электронных сообщений граждан, созданную правительством Москвы, сообщил М24.ru советник главы департамента информационных технологий Константин Горохов. Это позволит более оперативно реагировать на запросы пользователей.

Отметим, городские власти занялись созданием общегородской системы обработки электронных сообщений граждан (СОЭСГ) в 2012 году. В перспективе к системе подключат 180 ведомств – департаменты, управы, комитеты, префектуры. Жители столицы смогут отправить запросы из раздела "Обратная связь" с любого городского сайта, система будет их автоматически классифицировать и перенаправлять в ответственные органы. Автор жалобы получит возможность отследить ее судьбу в режиме онлайн. "Сейчас мы апробируем СОЭСГ на портале data.mos.ru, к этой системе планируется присоединить и другие порталы. Ее внедрение может положительно сказаться на скорости получения ответа на обращение", - отметил Горохов. Система будет доступна для запросов круглосуточно.

Сейчас сообщения из раздела "Обратная связь" на parking.mos.ru попадают лишь к администраторам сайта, которые вручную распределяют их по ответственным чиновникам. Напомним, сегодня по российскому законодательству обращения граждан могут рассматриваться в течение 30 дней. На сайте parking.mos.ru москвичи могут оставить жалобы и предложения, а также оценить парковочное пространство Москвы - тарифы, доступ на стоянку, время и условия работы. Все запросы разбиваются в зависимости от категории, кроме того, есть возможность указать определенную парковку или географические координаты. Оспорить штрафы через интерфейс сайта вообще нельзя. Дистанционно направить жалобу разрешается только по электронной почте ГКУ "Администратор московского парковочного пространства": zhaloba@mskampp.ru.

Как отметил председатель московского областного отделения Комитета по защите прав автомобилистов Алексей Дозоров, большинство претензий пользователей связаны с организацией парковок. "Многие указывают на неправильную разметку на самой парковке, неграмотную организацию парковочных мест, их размер", - пояснил эксперт. По его словам, некоторые автомобилисты жалуются на то, что не могут найти паркоматы, либо на работу сервиса – отсутствие возможности пополнить карту или внести наличные. "Насколько я знаю, еще не началась рассылка штрафов за нарушение правил пользование парковками. Думаю, что после старта рассылки многие захотят обжаловать свои штрафы", - заключил Дозоров.

По мнению директора Российской ассоциации электронных коммуникаций Сергея Плуготаренко, разработчикам системы нужно обратить максимальное внимание на защиту личных данных, а властям организовать информационную кампанию в ее поддержку, чтобы привлечь интерес граждан. "Совершенно очевидно, что развивать обратную связь нужно на уже существующих порталах, так как о них многие знают и широко пользуются услугами этих ресурсов", - отметил эксперт.

Генеральный директор компании систем информационной безопасности ZECURION Алексей Раевский заметил, что регистрацию при использовании такой системы "нужно максимально упростить". Эксперт рассказал, что технических сложностей при объединении ресурсов возникнуть не должно.

Мария Решетникова