"Парконы" помогли сократить число нарушений при парковке на 30%

На треть сократилось количество нарушений, связанных с парковкой автомобилей в тех районах города, где проходят маршруты парконов. Сейчас специальные автомобили с видеорегистраторами охватывают почти все районы в пределах Третьего транспортного кольца

Благодаря использованию "парконов" число нарушений, связанных с неправильной парковкой автомобилей, сократилось на 25-30%, сообщил РИА Новости представитель Центра организации дорожного движения (ЦОДД) Москвы.

Работа по администрированию неправильно припаркованных автомобилей в центре столицы начала проводиться 15 апреля 2012 года. По городу стали курсировать 10 автомобилей, оборудованных специальным комплексом по поиску нарушителей правил парковки («парконы»). Данная автоматизированная система собирает сведения о нарушениях во время движения по разработанным маршрутам.

Напомним, с 1 июля 2012 года в Москве ввели повышенные штрафы за ряд нарушений правил дорожного движения. Так, штраф за нарушение правил остановки и стоянки увеличился со 100 рублей до 2,5 тысячи рублей, за нарушение правил остановки или стоянки на пешеходном переходе - с 300 рублей до 3 тысяч рублей. Также введен штраф за остановку или стоянку на остановке общественного транспорта в размере 3 тысяч рублей.