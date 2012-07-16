За работой московских коммунальщиков будут следить видеокамеры

За столичными дворниками будут следить с помощью камер видеонаблюдения. За грязные дворы, ямы на дорогах и сломанные качели подрядчики будут получать "письма счастья" с фотографиями некачественно выполненных работ

Столичные власти разрабатывают поправки в городской Кодекс об административных правонарушениях, позволяющие штрафовать коммунальщиков и ремонтников по данным камер видеонаблюдения. Камеры будут отслеживать ямы на дорогах, несвоевременный вывоз мусора, поломки на детских площадках и некачественный ремонт в подъездах. Затем коммунальщикам, как и автомобилистам, планируют высылать штрафы с фотографиями нарушений.

Как сообщил газете "Известия" источник в мэрии, инициаторами нововведения стали департамент информационных технологий Москвы, Мосжилинспекция и Объединение административно-технических инспекций (ОАТИ). По словам источника, сегодня провинившиеся подрядчики должны лично появиться на месте нарушения, зафиксировать его и составить протокол. Зачастую чиновники не успевают проверить все объекты, особенно с появлением многочисленных сайтов для жалоб в мэрию.

Проект поправок в городской административный кодекс сейчас находится на согласовании в правительстве. В Мосгордуму его планируют внести осенью. Если законопроект будет принят, чиновники начнут проверять ход ремонтных работ на городских объектах в дистанционном режиме и штрафовать подрядчиков без выезда инспектора на мест нарушения. Жалобы интернет-пользователей также будут проверяться в режиме реального времени с помощью камер.

Юрисконсульт фонда «Институт экономики города» Дмитрий Гордеев отметил, что проверки с помощью камер видеонаблюдения могут снизить коррупционные риски – чиновникам уже не удастся закрыть глаза на нарушения и принять работы плохого качества. С другой стороны, первичный осмотр все равно обязан сделать инспектор, а исполнители должны объяснить ему ситуацию. Однако юрист добавил, что камеры можно использовать при дальнейшем мониторинге ситуации. Например, если подрядчик не выполнил предписание, и яма на дороге осталась – повторно его можно оштрафовать и в автоматическом режиме.

В этом году мэрия потратит на систему видеонаблюдения 1,1 миллиарда рублей. До конца 2012 года около 100 тысяч камер появится в подъездах, еще 20 тысяч – во дворах, около 2 тысяч – на дорогах, 1,5 тысячи – в местах массового скопления людей. Видеонаблюдение работает уже на 56 стройках, до конца года их количество должно вырасти до 250. Кроме того, под надзор камер попадут и строительные работы в подземке. Теоретически, по данным с камер, власти смогут дистанционно штрафовать и строителей. Однако в мэрии говорят, что пока речь идет только о ЖКХ и ремонте дорог.