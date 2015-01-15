В столице начали борьбу с торговлей парковочными местами во дворах

"Утро": Столица избавляется от нелегальных платных парковок во дворах

Московские власти начали борьбу с торговлей парковочными местами во дворах. В пресс-службе госинспекции по недвижимости M24.ru пояснили, что выявляют случаи, когда граждане огораживают придомовую территорию, берут деньги за парковку у сотрудников близлежащих офисов или же просто закрывают въезд машинам. Только в северо-восточном округе выявлено порядка 100 таких случаев, на северо-западе – шесть, пояснили в префектурах округов. Замглавы департамента имущества Максим Гаман заявил M24.ru, что даже если жильцы оформят придомовую территорию в собственность, они смогут организовать там парковку только для себя. Использование земли в коммерческих целях запрещено. В Мосгордуме утверждают, что по закону за организацию самовольной платной парковки территорию смогут забрать у жильцов и передать под нужды города.

"Бывают случаи, когда близ домов обустраивают платные парковки. Граждане сообщают нам об этом. Мы работаем с их обращениям, а также сами проводим мониторинг территории районов", - пояснили в пресс-службе госинспекции по недвижимости.

Ведомство не смогло оперативно предоставить статистику, сколько нарушений выявлено. В пресс-службе префектуры СВАО сообщили, что в округе было зафиксировано около 100 случаев, когда жители самовольно устанавливали ограждения во дворах, не пропускали посторонние машины или разрешали парковаться за плату. "Сейчас в работе находятся три объекта. О нарушениях сообщают жители через портал "Наш город", - пояснили в префектуре.

На северо-западе в прошлом году было выявлено шесть таких нарушений. "Ограждения демонтированы. В этом году пока таких случаев нет", - отметили в пресс-службе префектуры СЗАО.

В префектурах ЦАО и ЮЗАО сказали, что у них нет статистики по таким нарушениям. Однако муниципальные депутаты из этих округов говорят, что в центральных и юго-западных районах также бывают случаи, когда граждане перекрывают въезд во дворы и берут деньги у желающих припарковаться. "У нас было порядка 10 таких случаев, - отметил депутат Ломоносовского района Дмитрий Мартыненко. – Часто бывает сложно определить, кто именно перегородил проезд".

Муниципальный депутат Мещанского района Александр Закускин отметил, что организацию нелегальной парковки выявить непросто. "Это сложно проверить. Должно быть заявление от граждан, которые платят. Пока кто-то не столкнется с этим, узнать нереально", - отметил Закускин.

Председатель комиссии по законодательству Мосгордумы Александр Семенников отметил, что за нарушение режима использования земли могут грозить различные санкции – вплоть до изъятия участка из собственности жильцов. "Но это возможно только в крайнем случае и по решению суда, а не каких-то конкретных чиновников", - отметил депутат.

Что грозит за организацию платной парковки во дворе Согласно статье 7.1 Кодекса об административных правонарушениях РФ, самовольное занятие земельного участка или использование его без документов, разрешающих осуществление хозяйственной деятельности, карается штрафами. Согласно статье 7.1 Кодекса об административных правонарушениях РФ, самовольное занятие земельного участка или использование его без документов, разрешающих осуществление хозяйственной деятельности, карается штрафами. Для граждан сумма взыскания составляет 500-1000 рублей, для должностных лиц – 1000-2000 рублей, для юридических лиц – 10-20 тысяч рублей. Статья 8.8 "Использование земельных участков не по целевому назначению" предусматривает штраф в размере 1000-1500 рублей для физических лиц, 2-3 тысяч рублей для должностных и 40-50 тысяч рублей для юридических. В 2013 году депутаты Госдумы предлагали установить штрафы за организацию незаконной парковки до 500 тысяч рублей, однако законопроект не был принят.





Напомним, что жители многоквартирных домов в некоторых районах могут оформить придомовые участки в общедолевую собственность. По всему городу это можно будет сделать после того, как утвердят проекты межевания кварталов. Замруководителя департамента городского имущества Максим Гаман заявил M24.ru, что это будет в первой половине 2015 года. Однако даже после оформления дворов в свою собственность оборудовать на них платные парковки все равно будет запрещено. "Придомовые участки предоставляются для нужд жильцов. Их нельзя использовать в коммерческих целях. Парковка может быть организована только для самих жильцов, и ее можно огородить. Если же на придомовом участке размещается платная парковка, то получается, что эта земля жильцам не нужна", - сказал Гаман.

Как установить шлагбаум во дворе После введения в Москве платных парковок власти, не дожидаясь передачи дворов в собственность жильцов, разрешили москвичам ставить ограждения, чтобы "приезжие" машины не занимали резидентных парковочных мест.

После введения в Москве платных парковок власти, не дожидаясь передачи дворов в собственность жильцов, разрешили москвичам ставить ограждения, чтобы "приезжие" машины не занимали резидентных парковочных мест. В 2013 году в Москве утвердили порядок установки шлагбаумов во дворах. Чтобы поставить ограждение, жильцы должны принять решение на общем собрании и согласовать вопрос с муниципальными депутатами. При этом жильцов могут обязать перенести ограждение, если ущемляются права собственников соседних зданий.



Москвичи уже оформили в собственность порядка 600 дворов. Помимо земельных участков, жители многоквартирных домов могут получить в собственность подвалы и чердаки. Их можно будет использовать в коммерческих целях, сдавая в аренду.

София Сарджвеладзе