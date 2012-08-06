"Известия": понедельник, 6 августа 2012 года

Осенью хлеб подорожает из-за роста цен на муку

Участники продовольственного рынка и аналитики объясняют это спекулятивными факторами, они отмечают рост оптовых цен на пшеничную муку и прогнозируют подорожание хлеба. По данным аналитического центра "Совэкон", оптовая цена на пшеничную муку за последние три месяца выросла на 34% — с 9325 рублей за тонну в начале мая до 12,5 тысяч рублей за тонну.

Пострадавшая от наводнения Северная Корея просит помощи

Разгул стихии, затопившей тысячи гектар посевов, грозит голодом миллионам корейцев. Руководство Северной Кореи обратилось к ООН с просьбой предоставить стране международную помощь. Своих сил и средств справиться с последствиями наводнения, оставившего без крова свыше 60 тысяч человек и затопившего значительные пахотные площади с еще не убранным урожаем, у КНДР нет.

Штраф за игнорирование депутатских запросов может вырасти в 10 раз

Подмосковные коммунисты предложили в десятки раз увеличить штрафы для областных чиновников и бизнесменов, оставляющих без ответа запросы депутатов Мособлдумы. Соответствующий законопроект фракция КПРФ внесла в областной парламент. "Известия" ознакомились с документом. Коммунисты пояснили, что министры и правоохранительные органы часто игнорируют их просьбы, а наказать за это никого невозможно. Но в других партиях сообщили, что получают ответы на свои вопросы и предположили, что коммунистов чиновники "просто не любят".

Дорожные люки станут безопаснее

Когда на улице снимают асфальт, выступающие крышки люков становятся препятствием для машин. "Мосоводоканал" решил облегчить жизнь автомобилистам. Специалисты "Мосоводоканала" предложили новую технологию, которая поможет автомобилистам не натыкаться на выступающие крышки люков в ходе ремонта дорог. Как пояснила "Известиям" пресс-секретарь организации Юлия Ксенофонтова, конструкция представляет собой двухслойную резиновую вставку с основанием из стали, которая укладывается вокруг крышки колодца и служит своего рода "подушкой безопасности" для автомобилей.

Александр Жуков: "Не нужно требовать от наших спортсменов золотых медалей"

Президент Олимпийского комитета Александр Жуков пообещал успешное выступление россиян на последней неделе Олимпиады. Он собрался сделать серьезные выводы по окончании Олимпиады в Лондоне, а также признался в необходимости повышения влияния российских представителей в международных спортивных организациях и заверил, что заключительная часть Игр пройдет под знаком российских спортсменов.

Дарья Пищальникова: "Желания было больше, чем возможностей"

Серебряная медалистка в метании диска назвала основные причины своего поражения от хорватки Сандры Перкович. Четыре года назад за неделю до Игр в Пекине было принято решение о дисквалификации Пищальниковой. Однако россиянка не стала бросать любимое дело и летела в Лондон с лучшим результатом сезона. Победить в Великобритании не удалось, но Дарья не стала сильно расстраиваться, она намерена продолжить карьеру, чтобы стать лучшей в 2016 году в Рио-де-Жанейро.

"Известия", понедельник, 6 августа