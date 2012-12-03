Штраф за нарушение пожарной безопасности повышен до 1 млн руб.

Фото: ИТАР-ТАСС

Президент РФ Владимир Путин подписал закон об увеличении штрафа за нарушение правил пожарной безопасности до 1 миллиона рублей. Такую сумму придется заплатить, если при возгорании погибли люди.

Принятый закон устанавливает административную ответственность юридических лиц в виде штрафа от 600 тысяч до миллиона рублей или приостановления деятельности на срок до 90 суток за нарушение правил пожарной безопасности, сообщает РИА Новости.

Ранее в тексте закона не содержалось упоминаний о мере наказания за нарушение правил пожарной безопасности, которое привело к нанесению тяжкого вреда здоровью или гибели человека. Кодекс об административных правонарушениях предусматривал только штраф до 400 тысяч рублей за нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее возникновение пожара и причинение вреда легкой или средней тяжести здоровью человека.

В последнее время участились случаи пожаров, которые привели к большим человеческим жертвам. Причиной возгораний становилось нарушение техники пожарной безопасности.

В апреле произошел пожар на Качаловском рынке, в результате которого погибли 17 человек.

А 11 сентября из-за нарушения правил пожарной безопасности произошел пожар на подпольной фабрике в подмосковном Егорьевске. Заживо сгорели 14 граждан Вьетнама.