Apple опубликовала первый кадр нового фильма Скорсезе "Что происходит ночью"

Компания Apple опубликовала первый кадр нового фильма Мартина Скорсезе "Что происходит ночью". На снимке запечатлены исполнители главных ролей Леонардо Ди Каприо и Дженнифер Лоуренс, а также российский внедорожник УАЗ. Подробности – в материале Москвы 24.

Съемки стартовали

Фото: кадр из фильма "Что происходит ночью"; режиссер – Мартин Скорсезе; производство – Apple Original Films

Компания Apple представила первый кадр триллера "Что происходит ночью" и объявила о старте съемок. Точной даты выхода фильма пока нет.

Известно, что главные роли исполнят Леонардо Ди Каприо и Дженнифер Лоуренс. В опубликованном снимке герои предстали на снимке в образах супругов на фоне зимнего пейзажа и автомобиля УАЗ. В прессе появились предположения, что действие может развернуться в Восточной Европе, а сами съемки проходят в Чехии.

В фильме также сыграют Мадс Миккельсен, Патриша Кларксон и Джаред Харрис. Автором сценария стал Патрик Марбер, а режиссером – Мартин Скорсезе. Издание Variety предположило, что в новой картине мэтр вернется к стилю психологического хоррора.

Рассказывая о съемках нового проекта, Леонардо Ди Каприо отметил в интервью Variety, что Скорсезе дает много отсылок к другим фильмам и иногда даже устраивает демонстрации по одному эпизоду.

"У вас может быть показ только для конкретной сцены, которую он хочет увидеть. Для этого фильма мы, возможно, будем смотреть японские картины о привидениях, просто чтобы понять нужную тональность", – рассказал Ди Каприо.

Сюжет картины

Фото: Getty Images/Jamie McCarthy

Фильм "Что происходит ночью" станет экранизацией одноименного романа Питера Кэмерона. В центре сюжета окажется семейная американская пара, которая отправится в небольшой европейский город, чтобы усыновить ребенка.

Однако во время путешествия они потеряют связь с реальностью. Чем дольше герои будут пытаться забрать будущего члена семьи, тем меньше станут понимать друг друга, самих себя и окружающий мир.

"Ничто не является таким, каким кажется в этом сбивающем с толку, замороженном мире, и чем больше пара изо всех сил пытается забрать своего ребенка, тем меньше они, кажется, знают о своем браке, о себе и о самой жизни", – гласит краткое описание книги.

Для Дженнифер Лоуренс это первое сотрудничество с Мартином Скорсезе, а вот Леонардо Ди Каприо уже работал с ним над несколькими проектами, в том числе с похожим сюжетом. Фильм "Остров проклятых", который вышел в 2009 году, собрал в прокате 294,8 миллиона долларов. Тогда Ди Каприо сыграл роль маршала США, который прибывает на остров Шаттер, чтобы расследовать исчезновение одной из пациенток лечебниц для душевнобольных.

Также Скорсезе работал с Леонардо над фильмами "Банды Нью-Йорка" (2002), "Авиатор" (2004), "Отступники" (2006) и "Волк с Уолл-стрит" (2013).

