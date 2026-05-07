Пиар-директор Любови Успенской объяснила причину обиды певицы на Люсю Чеботину

Виртуальная перепалка разгорелась в Сети между певицами Люсей Чеботиной и Любовью Успенской. Конфликт достиг такого градуса, что его даже прокомментировали коллеги звезд. Подробности – в материале Москвы 24.

"Люся пренебрежительно к ней отнеслась"

Певицы Люся Чеботина и Любовь Успенская повздорили в Сети. Ситуация получила огласку благодаря матери и по совместительству директору Люси – Анне Чеботиной. Та опубликовала в соцсетях скриншот, на котором был запечатлен комментарий с официального аккаунта Успенской под видео с Люсей.

"Раздражает дико, терпеть не могу", – гласил комментарий.

Слова задели Анну, и она заступилась за дочь.

"Спасибо, Любочка, за "поддержку". Очень странно, когда уважаемые мэтры нашей эстрады, достигшие больших высот и любви зрителей, публично хейтят молодых исполнителей", – написала она.

Вскоре на связь в соцсетях вышла сама Люся.





Люся Чеботина певица Действительно, странно наблюдать такое. Который год меня пытаются забуллить чужими руками. Но не на ту напали! Пытаясь затравить фейковыми статьями, вбросами, вы только мотивируете меня стать лучшей версией себя.

Кроме того, 29-летняя поп-исполнительница отметила, что "сделала себя сама", и поблагодарила за поддержку маму и сестру.

"Вот моя суперсила! Мы втроем проходили сложнейший путь, преодолевая все испытания, которые жизнь нам преподносила. И до сих пор проходим их достойно", – написала Люся.

В свою очередь, 72-летняя королева шансона лично не комментировала скандал, однако PR-директор звезды Мария объяснила причину конфликта. По ее словам, Люся нарушила договоренности, а Любовь расценила это как проявление неуважения в свой адрес, передает МУЗ-ТВ.

"Был конфликт. Любовь обиделась, что Люся пренебрежительно к ней отнеслась, потому что обещала приехать и не приехала на съемку, где пели песню Люси", – пояснила PR-директор.

"Уровень личной вражды"

Многие знаменитости не остались в стороне от очередного скандала в шоу-бизнесе. Автор и исполнитель Юрий Лоза заявил, что для него Успенская и Чеботина на одном уровне, передает Teleprogramma.org.

"Какой статус у Успенской может быть, если эти же песни могут спеть другие исполнители? Ну, они будут звучать немного по-другому, но останутся теми же. Давайте "Кабриолет", слова которого написал Илья Резник, отдадим другой певице, той же Славе или Ирине Дубцовой. Что изменится? Песня останется той же. Для меня у них статуса нет", – отреагировал Лоза.

Музыкальный продюсер Леонид Дзюник в разговоре с Москвой 24 заявил, что такие публичные перепалки нужны знаменитостям, чтобы о них не забывали.

"Молодежь поднимается, новые песни звучат. Если ты не будешь хайповать на всей этой истории, тебя забудут. Дружбы в шоу-бизнесе быть не может. Есть такое выражение "заклятые подруги" – вот это конкретно касается нашего шоу-бизнеса", – отметил Дзюник.

Телеведущий и музыкальный критик Сергей Соседов назвал конфликт певиц "мышиной возней, недостойной ни малейшего внимания", сообщает "Газета.ру".

Музыкальный продюсер Сергей Дворцов предположил, что между артистками может быть просто женская зависть, сообщает издание "Абзац". Он также не исключил, что конфликт мог быть спровоцирован с целью пиара.





Сергей Дворцов музыкальный продюсер Любовь Залмановна уже не девочка, а Люся – молодая и красивая. Понятное дело, с хитами. Естественно, у нас такой мир шоу-бизнеса, где постоянно все друг друга жрут. Вот и не поделили место под солнцем.

Он также посоветовал певицам лично или по телефону обсудить разногласия, пусть даже в резкой форме, но не выносить распри на публику.

В свою очередь, певица Наталия Гулькина усомнилась в том, что между звездами присутствует зависть.

"Может, просто не нравится ей исполнительница. Все же бывает. Люся Чеботина не доллар, чтобы нравиться всем абсолютно. Музыка – это вкусовщина. Одним нравится, другим – нет. Может быть, где-то Люся что-то некрасивое про Любу сказала, поэтому она так к ней отнеслась", – отметила Гулькина.

Перепалку знаменитостей также прокомментировала в своих соцсетях блогер и многодетная мать Мария Погребняк.





Мария Погребняк блогер, модель Согласна: вкусы у всех разные, но публичная фраза "терпеть не могу" – это уже уровень личной вражды. Интересно, что такого сделала Люся?

К слову, скандал между певицами вызвал такой резонанс еще и потому, что ранее обе не раз были замечены на общих мероприятиях, в эфирах телепроектов и даже пели дуэтом. При этом знаменитости были вполне дружелюбны друг к другу.