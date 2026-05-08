08 мая, 14:45

Опубликована предсмертная записка бизнесмена и секс-преступника Джеффри Эпштейна

"Это того не стоит!" Что сказано в предсмертной записке Джеффри Эпштейна

В Сети появилась предсмертная записка, предположительно, американского финансиста и бизнесмена Джеффри Эпштейна, обвиненного в сексуальной эксплуатации несовершеннолетних. Подробности – в материале Москвы 24.

"Что вы хотите, чтобы я сделал?"

Фото: justice.gov

Федеральный судья Кеннет Карас рассекретил предсмертную записку, которую приписывают американскому финансисту Джеффри Эпштейну. Его сокамерник, Ник Тартаглионе, заявил, что якобы обнаружил ее еще в июле 2019-го после неудачной попытки самоубийства Эпштейна, сообщило издание Radar Online 7 мая.

Джеффри Эпштейн – американский предприниматель, финансист и инвестиционный банкир. Впервые был обвинен в сексуальных преступлениях в 2006-м. Тогда Эпштейн признал вину в организации проституции и был осужден за изнасилование несовершеннолетней.

В 2019-м он был вновь арестован в США и обвинен в торговле несовершеннолетними с целью их сексуальной эксплуатации. По версии следствия, он организовал целую схему вовлечения детей в проституцию. Кроме того, СМИ сообщали о скандальных вечеринках, организованных Эпштейном, на которых были замечены некоторые политики и звезды шоу-бизнеса.

По предъявленным обвинениям Эпштейну грозило более 40 лет заключения, однако через месяц после ареста его обнаружили без сознания в собственной камере. Позже он скончался. Официальная версия гласила, что он совершил самоубийство. При этом СМИ сообщали, что примерно за 3 недели до смерти Эпштейн уже пытался покончить с собой.

Фото: nysd.uscourts.gov

В тексте записки говорится о допросах, длившихся "месяцами" и не давших результата, – поэтому в деле появились обвинения 15-летней давности. Помимо этого, там написано о возможности "выбирать время прощания".

Что вы хотите, чтобы я сделал? Разрыдался? Никакого веселья. Это того не стоит!
из текста предсмертной записки

Пресса назвала опубликованную записку "ключевым доказательством", которое могло бы пролить свет на тайну смерти Эпштейна, поскольку вокруг его кончины до сих пор ходят слухи, а в записке якобы содержится намек на намерения Джеффри.

"Эпштейн жив!"

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/amposey__27

Самые популярные конспирологические теории вокруг смерти Эпштейна говорят о том, что финансист был убит и что это была инсценировка, а на самом деле Джеффри якобы жив. В частности, вторая версия вновь завирусилась в соцсетях в феврале 2026-го после публикации очередной порции файлов по громкому делу. Пользователи стали тщательно рассматривать посмертное фото Эпштейна и заявили, что якобы есть нестыковки. Например, сторонники теории отметили, что лицо Джеффри слишком румяное, мышцы глаз и рта напряжены, а над губой даже видна испарина.

По мнению многих, сравнение прижизненного и посмертного снимков финансиста тоже свидетельствовало в пользу теории: блогеры нашли различия в формах носа, ушей и бровей.

Кроме того, в марте в Сети завирусился ролик, на котором мужчина, очень похожий на Эпштейна, ехал в кабриолете по шоссе в Южной Флориде. Блогер, снявший видео, прокомментировал увиденное.

"Эпштейн жив!" – сказал автор видео за кадром.

Ролик набрал миллионы просмотров, в комментариях пользователи написали, что сходство – "до жути". Вскоре сам герой видео вышел на связь в соцсетях, создав аккаунт @not.epstein.

"Пит из Палм-Бич… не Джеффри Эпштейн", – уточнил двойник финансиста.

Впоследствии мужчина рассказал в интервью, что это не первый раз, когда его приняли за скандального бизнесмена, однако он не планирует ничего менять в стиле и внешности, чтобы меньше походить на Эпштейна.

В свою очередь, брат Джеффри, Марк Эпштейн, придерживается версии об убийстве. СМИ сообщали, что родственник финансиста даже нанял независимого специалиста, который ранее был главным судмедэкспертом Нью-Йорка. Тот действительно сделал вывод, что обнаруженные при вскрытии травмы не характерны для самоубийства.

