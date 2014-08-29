ГИБДД составила "черный список" школ, чьи ученики чаще всего попадают в ДТП

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ГИБДД определила список из 39 школ, чьи ученики за первые шесть месяцев этого года попали в ДТП два и более раз. Речь идет о тех случаях, когда дети переходят дорогу или сталкиваются с автомобилем, катаясь на велосипеде и даже, если попадают в аварию, сидя в машине родителей. Об этом M24.ru рассказал врио начальника столичного управления Госавтоинспекции Виктор Коваленко. "Эти 39 школ мы возьмем на особый контроль, за каждой уже закреплен представитель руководящего состава Госавтоинспекции для изучения организации работы школы", - сказа он.

В список попали образовательные учреждения, чьи ученики пострадали или погибли в ДТП. Больше всего таких школ (полный список см. в конце текста - M24.ru) оказалось в Северо-Западном округе - 9. В Южном округе таких образовательных учреждений семь, в их числе оказалась школа № 1527 на проспекте Андропова. На территории Новой Москвы в "черный список" попали пять школ, в Юго-Западном округе четыре образовательных учреждения отметились большим количество ДТП, причем два из них, № 538 и № 554, находятся на улице Каховка. Четыре школы попали под пристальное внимание ГИБДД в Северном округе, по три - в Западном и Северо-Восточном. В Зеленограде, Юго-Восточном и Восточном округа в "черный список" попало по два образовательных учреждения, а в Центральном округе отличилась только одна школа - №480, расположенная на Средней Калитниковской улице.

Как объяснил M24.ru пресс-секретарь управления ГИБДД по Москве Артем Иванов, каждую из этих 39 школ закрепили за одним из руководителей окружных или районных подразделений ГИБДД. Те будут лично посещать школы, "изучать прилегающую территорию, выяснять, что могло стать причиной аварии, а также проверять, как в школах ведутся уроки безопасности на дорогах". Сотрудник ГАИ определит, где возле школ необходимы дополнительные знаки, "зебры" или "лежачие полицейские".

Он уточнил, что уроки безопасности на дорогах обязательны в школьной программе, но то, что на них рассказывают детям, не всегда отвечает реальной ситуации. "Иногда в школе висит плакат о правилах дорожного движения, но он предназначен для водителей, там показаны знаки парковки или железнодорожных переездов. Конечно, для ребенка-пешехода это не подходит. Сотрудник ГИБДД даст рекомендации, какие лучше использовать пособия о безопасности движения, о чем рассказывать, например, о "ловушках" для пешеходов - когда из-за припаркованных во дворах машинах можно не увидеть едущий транспорт", - сказал он.

Также Иванов уточнил, что иногда руководство школы неправильно расставляет приоритеты в подаче материала. Например, нужно рассказывать о безопасности на дорогах не только пешеходов, но и велосипедистов, так как последние часто попадают в аварии.

Отметим, что в Москве насчитывается 1882 общеобразовательных учреждения. С начала 2014 года на московских дорогах в ДТП погибли 9 детей, 516 получили ранения.

Председатель Союза пешеходов России Владимир Соколов отметил, что некоторые школы выходят на крупные транспортные магистрали, например, на ТТК. "Я сам видел, как ученики школы у метро "Красносельская" перебегали дорогу под ТТК, практически закрыв глаза", - сказал он. По его словам, в Москве до сих пор есть плохо оборудованные школы, без пешеходных переходов и "лежачих полицейских".

В свою очередь, зампред Московского родительского комитета Руслан Ткаченко указал на важность уроков безопасности с детьми и общение с родителями. "Есть учителя, которые придумывает интерактивные уроки по безопасности дорожного движения с играми для детей или компьютерными заданиями. В таких школах все в порядке с безопасностью. Но далеко не везде работа хорошо отстроена. Также важны уроки с сотрудниками ГИБДД, потому что у школьников слова сотрудника в форме вызовут большее уважение, чем объяснения учителя", - отметил он.

Напомним, что управление ГИБДД по Москве вместе с департаментом образования разрабатывают безопасные маршруты для детей в районе 300 образовательных комплексов, состоящих из 842 школ и близлежащих к ним детсадов. Суть так называемого "паспорта дорожной безопасности "в том, что чиновники и ГИБДД анализируют территорию возле школы и детсадов и выбирают наиболее безопасные пути к ним. Паспорта дорожной безопасности будут раздавать детям в распечатанном виде, их также повесят на стендах в школах и разместят в электронном виде на сайтах образовательных учреждений. Напомним, что в прошлом году в Москве произошло 923 ДТП с участием детей до 16 лет, 15 человек погибли, 968 получили ранения.



Полный список школ, ученики которых чаще попадали в аварии в первом полугодии 2014 года:

480 – ул. Средняя Калитниковская д.22 стр.1

951 – ул. Осташковская д. 30 к.

956 – ул. Заповедная д. 22

1416 – ул. Новгородская д.8

723 – ул. Нижняя Первомайская д. 51

1076 – ул. Новосибирская д.3 А

773 – ул. Полбина д. 18

1597 – ул. Ташкентская д. 6

935 - ул. Липецкая д.15 к.2

429 – проспект Буденного д.15 А

947 – ул. Лебедянская д.16

982 – ул. Кошкина д.13 к.2

1245 – ул. Кировоградская д. 42 к. 2

1527 – проспект Андропова д. 17 к.5

1580 – Балаклавский проспект д.6 А

538 – ул. Каховка д.19 к.2

554 – ул. Каховка д.12 к.2

794 – ул. Литовский бульвар д.17 к.4

1946 – ул. Академика Понтрягина д. 17 к.1

1317 – ул. Академика Анохина д.4 к.5

1432 – ул. Шолохова д.19

1933 – ул. Чоботовская д.8

1517 – ул. Живописная д. 11 к.1

1571 – ул. Фомичевой д. 1 к.1

680 – бульвар Яна Райниса д. 4 к.2

1210 – ул. Гамалеи д. 17 к.1

1387 – ул. Соколово – Мещерская д.27

1700 – ул. Таллинская д. 12 к.4

1747 – 3-й Митинский переулок д.12 к.1

2097 – ул. Аэродромная д.9

1212 – ул. Маршала Рыбалко д.14

1383 – ул. Дубнинская д. 11 А

236 – ул. Клязьменская д. 8 А

662 – ул. Талдомская д. 13 А

1121 – Бескудниковский бульвар д.50 Б

618 – Зеленоград к. 429 А

1353 – Березовая аллея д.8 А

1 – Соболевский проспект д. 17 А

1392 – пос. Ватутинки – 1 к.0 стр.0

1788 – ст. Внуково, Железнодорожная д. 1 А

2073 – п. ЛМС, Центральный мкрн. д. 34 к.0 стр.1

2059 – без адреса