Осенью на базе колледжей появятся классы профильного обучения

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С 1 сентября стартует пилотный проект по организации предпрофильного и профильного обучения на базе колледжей и техникумов, сообщает пресс-служба департамента образования Москвы.

Школьники 8-9 и 10-11 классов помимо общеобразовательных предметов, входящих в учебный план основного образования, будут изучать специальные курсы и дисциплины, соответствующие технологическому и техническому профилю и направлению колледжа. Под руководством преподавателей ученики будут выполнять учебно-исследовательские проекты и практические работы в специальных лабораториях.

Кроме того, школьники смогут принять участие в научно-практических мероприятиях на базе предприятий соответствующего профиля. В пресс-службе департамента M24.ru сообщили, что в настоящее время формируется список колледжей и техникумов, на базе которых будут открыты предпрофильные и профильные классы.

Напомним, что с 1 сентября столичные школы ждет ряд инноваций. Так, 70% школ перейдет на пятидневку. Директор лицея "Вторая школа" Владимир Овчинников считает, что за счет свободной субботы, если правильно ее использовать, можно дополнительно развивать детей: водить их в музеи, театры, возить на экскурсии.

Инновации в школах Москвы

Кроме того, родительские собрания в новом учебном году будут проводиться в режиме онлайн, а в школах продолжится активное внедрение системы самоуправления.