Школы выберут график каникул в апреле

Фото: М24.ru

К концу третьей четверти школы совместно со своими управляющими советами выберут один из двух вариантов графика школьных каникул, передает корреспондент М24.ru. Об этом на пресс-конференции заявил министр правительства Москвы, руководитель департамента образования столицы Исаак Калина.

Варианты школьных каникул

"Мы соберем варианты со всех школ и опубликуем их на сайте", - сказал Калина. По его словам, сами учащиеся в большинстве своем предпочли модули. Выбрать график школьных каникул москвичи могли в системе городских референдумов "Активный гражданин". В первом опросе граждане решали, нужны ли единые сроки школьных каникул. Затем им предложено было выбрать график.

По словам начальника контрольного управления мэра и правительства Москвы Елены Шинкарук, в первом опросе по единым каникулам на портале "Активный гражданин" приняли участие 80 тысяч москвичей. За единые сроки школьных каникул высказалось более 70% участников.

Москвичи выбрали модульный график школьных каникул

Затем горожанам предложили выбрать один из трех вариантов каникул: триместры, четверти и модули. Абсолютного большинства в выборе того или иного варианта нет, половина опрошенных предпочла традиционную схему каникул, а другая половина – модульную.

За классическую систему (осенние, зимние, весенние каникулы) проголосовали более 48%, за модульную систему (в течение учебного года 5 периодов каникул по одной неделе) - 44,74% и за триместры (2 периода каникул в течение учебного года) – 6,55%.

Чаще всего за "классику" высказывались родители (57%) и бабушки или дедушки дошкольников (50%), а также сами педагоги (45,6%). Модульная система оказалась популярной среди учащихся (65%), а триместры нашли поддержку у родителей дошкольников (8%).

Сейчас большинство школ, около 60%, отдыхают по классическому графику - учебный год делится на четыре четверти, в конце каждой - каникулы. Они совпадают с государственными праздниками, так что родителям легко могут спланировать свой отпуск с детьми. Правда, в этом, казалось бы, идеальном расписании, тоже есть свои нюансы. Третья четверть получается длиннее остальных, и ребятам тяжелее выдерживать нагрузку.