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Общество

10 декабря 2014, 16:56

Школы выберут график каникул в апреле

школы образование каникулы Активный гражданин семейная и молодёжная политика

Фото: М24.ru

К концу третьей четверти школы совместно со своими управляющими советами выберут один из двух вариантов графика школьных каникул, передает корреспондент М24.ru. Об этом на пресс-конференции заявил министр правительства Москвы, руководитель департамента образования столицы Исаак Калина.

Варианты школьных каникул

"Мы соберем варианты со всех школ и опубликуем их на сайте", - сказал Калина. По его словам, сами учащиеся в большинстве своем предпочли модули. Выбрать график школьных каникул москвичи могли в системе городских референдумов "Активный гражданин". В первом опросе граждане решали, нужны ли единые сроки школьных каникул. Затем им предложено было выбрать график.

По словам начальника контрольного управления мэра и правительства Москвы Елены Шинкарук, в первом опросе по единым каникулам на портале "Активный гражданин" приняли участие 80 тысяч москвичей. За единые сроки школьных каникул высказалось более 70% участников.

Москвичи выбрали модульный график школьных каникул

Затем горожанам предложили выбрать один из трех вариантов каникул: триместры, четверти и модули. Абсолютного большинства в выборе того или иного варианта нет, половина опрошенных предпочла традиционную схему каникул, а другая половина – модульную.

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За классическую систему (осенние, зимние, весенние каникулы) проголосовали более 48%, за модульную систему (в течение учебного года 5 периодов каникул по одной неделе) - 44,74% и за триместры (2 периода каникул в течение учебного года) – 6,55%.

Чаще всего за "классику" высказывались родители (57%) и бабушки или дедушки дошкольников (50%), а также сами педагоги (45,6%). Модульная система оказалась популярной среди учащихся (65%), а триместры нашли поддержку у родителей дошкольников (8%).

Сейчас большинство школ, около 60%, отдыхают по классическому графику - учебный год делится на четыре четверти, в конце каждой - каникулы. Они совпадают с государственными праздниками, так что родителям легко могут спланировать свой отпуск с детьми. Правда, в этом, казалось бы, идеальном расписании, тоже есть свои нюансы. Третья четверть получается длиннее остальных, и ребятам тяжелее выдерживать нагрузку.

Активный Гражданин

"Активный гражданин" - сервис проведения электронных референдумов. Приложение было разработано по поручению Сергея Собянина. Каждую неделю мэр и правительство столицы предлагают для обсуждения важные для города вопросы.

Новые возможности в приложении "Активный гражданин"

За участие в опросах участникам начисляются баллы. Набрав 1000 баллов, пользователи получают статус "Активный гражданин" и возможность купить разнообразные вознаграждения в магазине бонусов. Баллами можно оплатить велопрокат, парковочные часы, билеты в кино, театры, музеи или полезные мелочи.

В опросах сервиса "Активный гражданин" можно поучаствовать на сайте, в мобильном приложении и в МФЦ.

Сюжет: Референдумы "Активный гражданин"

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