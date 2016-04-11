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Семейная и молодёжная политика

11 апреля 2016, 18:15

"Продленки" Мосгортура ушли на каникулы до осени

школьники продленка Мосгортур продленки семейная и молодёжная политика

Фото: mosgortur.ru

Проект "Продленки" Мосгортура ушел на каникулы. Работа проекта возобновится в октябре-ноябре. С ноября прошлого года "Продленки" посетили более 500 московских школьников.

"Московские вожатые сейчас готовятся к работе в летних детских лагерях, поэтому "Продленки" уходят на каникулы до осени. За полгода "Продленки" посетили более 500 детей", – цитирует Агентство "Москва" первого заместителя генерального директора Мосгортура Наталью Лосеву.

Также в рамках проекта прошли практику 108 учащихся Центральной школы московских вожатых, добавила Лосева. По ее словам, "Продленка" получила положительную оценку более 100 тысяч пользователей проекта "Активный гражданин".

"Продленки" проходили в четырех библиотеках Москвы. Посещать занятия могли школьники в возрасте от шести до 12 лет каждые среду и четверг. От школьной группы продленного дня "Продленки" отличаются тем, что занятия проходят в творческом формате, с детьми работают учащиеся Центральной школы московских вожатых. Занятия на "Продленках" бесплатны.

Напомним, в период летних каникул в Москве организуют около двух тысяч кружков и секций для детей. Найти подходящее место досуга ребенка можно на карте, размещенной на сайте Мосгортура.

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