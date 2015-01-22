Сценарий "Звездного пути 3" напишет актер Саймон Пегг

Саймон Пегг. Фото: facebook.com/StarTrek.BR

Сценарий "Звездного пути 3" будет писать актер Саймон Пегг, который во франшизе исполняет роль инженера Монтгомери Скотта. Еще одним сценаристом новой ленты станет Даг Джанг ("Банши"), сообщает Deadline.

Снимать пока безымянную третью часть "Звездного пути" предстоит режиссеру "Форсажа" Джастину Лину.



Британец Саймон Пегг больше известен как актер, однако он написал немалое количество сценариев. Так, Пегг стал одним из авторов фильмов "Типа крутые легавые", "Зомби по имени Шон", "Армагеддец".

Наиболее известные фильмы с участием Пегга – "Звездный путь", "Руки-ноги за любовь". Недавно вышел фильм "Путешествие Гектора в поисках счастья", в котором актер сыграл вместе с Розамунд Пайк.

Кадр из "Звездного пути" с Саймоном Пеггом. Фото: facebook.com/StarTrek.BR

"Звездный путь 3" планируется выпустить на экраны в июле 2016 года, сообщает Time.