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ЧП

11 февраля, 14:58

Онкологический больной покончил с собой в Москве

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Фото: ТАСС/Евгений Волчков

Онкологический больной покончил с собой на севере Москвы, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По информации агентства, во вторник днем на Краснополянской улице человек выпал из окна. Прибывшая на место следственно-оперативная группа установила, что 64-летний мужчина около 13.00 вышел из своей квартиры и выбросился из окна, расположенного на лестничной клетке десятого этажа.

Мужчина не оставил предсмертной записки, но жена погибшего сообщила, что ее супруг страдал онкологическим заболеванием.

Ранее M24.ru сообщало, что на западе столицы покончил с собой генерал-лейтенант ВВС в отставке Анатолий Кудрявцев.

В квартире рядом с телом генерала была найдена предсмертная записка о том, что он уходит из жизни добровольно. 77-летний мужчина страдал раком желудка.

Кроме того, в конце декабря 65-летний доцент экономического факультета Московского государственного университета имени Ломоносова выбросился из окна 12 этажа. Мужчина страдал онкологическим заболеванием.

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