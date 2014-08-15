Соревнования авиамоделистов пройдут в Новой Москве

Фото: организаторы фестиваля

Фестиваль "Московское небо" пройдет 23 и 24 августа на одном из полей поселка Десна в Новой Москве. На празднике малой авиации соберутся любители конструирования различных моделей радиоуправляемых самолетов, планеров, кордовых и радиоуправляемых моделей воздушного боя и спортивных воздушных змеев.

Посетителей ждут соревнования авиамоделистов. Каждый желающий сможет почувствовать себя пилотом, забравшись в кабину ЯК-40.

Необычных воздушных змеев со всего мира представят на площадке "Воздушные змеи". Здесь же организуют мастер-классы по изготовлению змеев,.

На площадке "Сады ветра" разместят воздушные инсталляции. Здесь разобьют "воздушный сад" и установят семиметровые флаги.

Чешская художница Iva Honkova и ее коллега Марина Лысцева подготовят выставку работ на тему авиации времен Второй мировой войны и неба.

Для детей откроют площадку "Веселое небо", на которой будут учить конструировать маленькие самолеты, воздушные змеи и летательные эко-аппараты из фантиков от конфет и пластиковых стаканчиков, а также запускать самодельные летательные предметы.

На празднике выступят группы "Пилот", "Каста", "Ундервуд", "Сурганова и Оркестр" и Animal Jazz, "Старый приятель" и Максим Леонидов.

"В фестивале примут участие чемпионы воздухоплавания, постоянные участники и призеры международных соревнований. Они будут выполнять демонстрационные полеты и рассказывать гостям об основах воздухоплавания и устройстве аэростатов", - отметили организаторы.

А еще гостей ждут прогулки на воздушном шаре, курсы авиаторов, фотосессия на фоне самого маленького в России биплана H2 Honey Bee и открытие авиаярмарки.

"Московское небо" - часть программы фестиваля "Лучший город Земли", в котором принимают участие музыканты, артисты уличных театров, стрит-художники и танцоры. Мероприятия фестиваля проходят в московских парках, скверах и на улицах.