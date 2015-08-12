Экстренная посадка самолета в Домодедове не представляла угрозы для пассажиров

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Отключение одного из двигателей самолета, следующего рейсом Санкт-Петербург – Москва, который совершил посадку в Домодедове, не представляло угрозы для безопасности полета. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу авиакомпании "Россия".

"Рейс SU 6145, следовавший из Пулково в Домодедово, совершил посадку в Домодедово в 15.12 (по расписанию). Посадка не классифицируется как аварийная.

Пилот выключил один из двигателей по причине появления индикации отклонения в работе. Такие действия экипажа регулярно отрабатываются во время тренажерной подготовки, предусмотрены руководством по эксплуатации самолета и не представляют угрозы для безопасности полета", – заявили в авиакомпании.

Напомним, днем в среду в Домодедове приземлился самолет авиакомпании "Россия" с отказавшим двигателем. Борт выполнял рейс из Санкт-Петербурга в Москву, посадка прошла благополучно, пострадавших нет.

Неделей ранее также в Домодедове сел Boeing с отказавшим двигателем. На борту Boeing 747–400 авиакомпании "Трансаэро" маршрута Анталия – Москва находились 519 пассажиров