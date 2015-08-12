Форма поиска по сайту

Москва 24

Форма поиска по сайту

ЧП

12 августа 2015, 18:01

Экстренная посадка самолета в Домодедове не представляла угрозы для пассажиров

самолеты авария чп

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Отключение одного из двигателей самолета, следующего рейсом Санкт-Петербург – Москва, который совершил посадку в Домодедове, не представляло угрозы для безопасности полета. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу авиакомпании "Россия".

"Рейс SU 6145, следовавший из Пулково в Домодедово, совершил посадку в Домодедово в 15.12 (по расписанию). Посадка не классифицируется как аварийная.

Пилот выключил один из двигателей по причине появления индикации отклонения в работе. Такие действия экипажа регулярно отрабатываются во время тренажерной подготовки, предусмотрены руководством по эксплуатации самолета и не представляют угрозы для безопасности полета", – заявили в авиакомпании.

Ссылки по теме

Напомним, днем в среду в Домодедове приземлился самолет авиакомпании "Россия" с отказавшим двигателем. Борт выполнял рейс из Санкт-Петербурга в Москву, посадка прошла благополучно, пострадавших нет.

Неделей ранее также в Домодедове сел Boeing с отказавшим двигателем. На борту Boeing 747–400 авиакомпании "Трансаэро" маршрута Анталия – Москва находились 519 пассажиров

© 2012 – 2022

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации.

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать