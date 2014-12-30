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Москва 24

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Ярмарки

30 декабря 2014, 20:45

Елочные базары закроются вечером 31 декабря

рынки ярмарки елочные базары елки Алексей Немерюк экономика и предпринимательство

Фото: m24.ru / Александр Авилов

Все елочные базары столицы - в городе их более 240 - завершат свою работу вечером 31 декабря. На данный момент цены на елки варьируются в пределах от 600 до 1000 рублей за метр.

Стоимость продавцы могут изменять в зависимости от спроса. Выбор на базарах широкий: к этому Новому году елки подросли в отечественных лесничествах, кроме того, их завезли из Дании и Голландии.

Полный список точек продаж лесных красавиц можно найти на московском портале открытых данных. Там же опубликован график работы базаров - он не только поможет сэкономить время при поиске адресов, но и убережет от покупки нелегально продаваемых хвойных деревьев.

В Москве открылись елочные базары

Отметим, что власти города активно борются с несанкционированными елочными базарами.

"Елки, которые мы конфискуем, передаются в детские дома, монастыри, раздаются малоимущим. Но все равно остаются недобросовестные предприниматели, которые хотят торговать елками без необходимых документов", - рассказал телеканалу "Москва 24" руководитель столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

"Москва в цифрах": В Москве открываются елочные базары

Напомним, елочные базары открылись в городе 20 декабря. Всего в столице работают 244 торговых точки с елками, из них на ярмарках выходного дня - 66, при стационарных предприятиях и рождественских ярмарках - 51, в других местах - 117.

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Требования к елочным базарам такие же как и раньше: территория торговли должна иметь ограждение, освещение, красочное оформление, вывеску с информацией о торговой организации. Покупателям должен быть обеспечен свободный доступ к выбираемому товару.

Кроме того, при входе на площадку покупатель имеет право увидеть график ее работы, прайс-лист, книгу отзывов и предложений, кассовый аппарат, мерную линейку, упаковочный материал и средства пожаротушения.

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