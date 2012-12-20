Сегодня в Москве открываются елочные базары

В четверг, 20 декабря, в столице начинают работу 218 елочных базаров во всех округах города. Ранее дату старта продажи праздничных деревьев огласил глава департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк.

Базары будут открыты до 31 декабря. Кроме того, в столице действует более 80 специализированных новогодних ярмарок, где также можно будет приобрести живые ели, а еще новогодние украшения, товары для дома и гастрономию, сообщает пресс-служба департамента. Стоимость натуральных елей на базарах составит от 500 рублей за метр.

Чтобы выбрать новогоднюю ель, нужно в первую очередь посмотреть на срез ствола: если на нем есть кайма темного цвета шириной в несколько сантиметров, то такое дерево простоит недолго. Как выбирать и хранить новогоднюю елку, читайте в материале M24.RU.

Перечень елочных базаров в 2012 году

Центральный административный округ

1. ЦАО Арбат Смоленская-Сенная пл., 32 25 кв.м.

2. ЦАО Арбат Н. Арбат ул., 11 25 кв.м.

3. ЦАО Арбат Смоленская-Сенная пл. (сквер) 25 кв.м.

4. ЦАО Замоскворечье Дубининская ул., 2 30 кв.м

5. ЦАО Мещанский Пересечение Сущевский вал и Советской армии 100 кв.м

6. ЦАО Тверской Ул.Ал.Невского,д.4 60 кв.м.

7. ЦАО Тверской Ул.Долгоруковская,д.40 30 кв.м.

8. ЦАО Тверской Ул.Новослободская,д.58 60 кв.м.

9. ЦАО Тверской Новопушкинский сквер 40 кв.м.

10. ЦАО Хамовники Ст. м. "Фрунзенская" (перед МДМ) до 20 кв.м.

11. ЦАО Хамовники Пречистенка ул., д. 30-32 до 20 кв.м.

12. ЦАО Хамовники Плющиха ул., вл. 44/2 (напротив жилого дома) до 20 кв.м.

13. ЦАО Хамовники Усачева ул., д. 17-19 до 20 кв.м.

14. ЦАО Якиманка ул. Ленинский проспект, д. 13 30 кв.м.

15. ЦАО Якиманка Б. Полянка ул., д. 28 30 кв.м.

Северный административный округ

1. САО Аэропорт Ленинградский просп., вл.36 (между выходами станции метро Динамо со стороны северного выхода)

2. САО Аэропорт Ленинградский просп., д.62 А (за 25-метровой зоной выхода станции метро "Аэропорт")

3. САО Аэропорт Часовая ул., д.11-13

4. САО Бескудниковский Бескудниковский б-р., д.40, корп.3 30

5. САО Войковский Космодемьянских З. и А. ул., вл. 11-15, к.1 10 кв.м.

6. САО Войковский Ул. З. и А. Космодемьянских, вл. 1 10 кв.м.

7. САО Войковский Ленинградское ш., вл.25 10 кв.м.

8. САО Восточное Дегунино Ул., 800-летия Москвы, д. 11 корп. 6 20

9. САО Восточное Дегунино Ул. Дубнинская, д. 10 корп. 1 20

10. САО Восточное Дегунино Дубнинская ул., д. 73 корп. 2 20

11. САО Головинский Кронштадтский б-р, д. 30Б -

12. САО Головинский Кронштадтский б-р, д. 9 -

13. САО Дмитровский Клязьминская ул., д. 19 -

14. САО Западное Дегунино Коровинское шоссе д.9 9

15. САО Коптево ул. Б. Академическая, вл.39 30

16. САО Коптево ул. З. и А. Космодемьянских, вл.23 30

17. САО Коптево ул. Б. Академ. вл.67 30

18. САО Левобережный Фестивальная,д.13,к.2 15

19. САО Левобережный Смольная, д. 29 15

20. САО Савеловский ул. Вятская, д.41

(вход с ул. Башиловская) 20

21. САО Савеловский Ст. Петровско-Разумовский пр-д, д.1/23 20

22. САО Тимирязевский Дмитровское ш., д.13, корп. 1 18

23. САО Тимирязевский Тимирязевская ул., д.15 18

24. САО Ховрино Петрозаводская,2-4 10

25. САО Ховрино Петрозаводская,11-13 10

26. САО Ховрино Фестивальная,8а 10

27. САО Хорошевский Хорошевское ш., вл.52, к.2 25 кв.м.

28. САО Хорошевский Ул. Куусинена, вл.6, корп. 3 25 кв.м.

Северо-Восточный административный округ

1. СВАО Алексеевский при стационарном предприятии пр-т Мира, д. 122 стр. 1 10

2. СВАО Бибирево при стационарном предприятии ул.Плещеева.д.4.к.1 15

3. СВАО Бибирево при стационарном предприятии ул.лескова.19а 15

4. СВАО Бибирево при стационарном предприятии ул. Пришвина, вл. 3г 40

5. СВАО Лианозово при стационарном предприятии Дмитровское ш., 116Д 20

6. СВАО Лианозово при стационарном предприятии ул. Абрамцевская, 24 20

7. СВАО Лосиноостровский при стационарном предприятии Анадырский пр-д, 8

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8. СВАО Марьина роща при стационарном предприятии ул. Шереметьевская, д. 13, к. 1 50

9. СВАО Останкинский при стационарном предприятии ул. 1-я Останкинская, д. 53-55 50

10. СВАО Отрадное при стационарном предприятии ул. Хачатуряна, вл. 17г 60

11. СВАО Свиблово при стационарном предприятии ул.Амундсена,д.14 25

12. СВАО Северный при стационарном предприятии 9-я Северная линия, д. 19 6

13. СВАО Южное Медведково при стационарном предприятии пр. Дежнева, 17 50

14. СВАО Ростокино при стационарном предприятии ул. Малахитовая, д. 14, стр. 1 16

15. СВАО Ярославский при стационарном предприятии Ярославское ш., 54 50

Восточный административный округ

1. ВАО Богородское Милионная ул., вл.1 25

2 ВАО Гольяново Уральская ул., вл. 8 25

3 ВАО Измайлово Первомайская ул., вл.85 25

4 ВАО Косино-Ухтомский Рудневка ул., вл. 2 25

5 ВАО Новогиреево Федеративный просп., вл. 36 15

6 ВАО Новогиреево Зеленый просп., вл. 68 25

7 ВАО Новогиреево Зеленый просп., вл. 28 15

8 ВАО Новогиреево Зеленый просп., вл. 22 15

9 ВАО Перово Зеленый просп., вл. 19 25

10 ВАО Перово Зеленый просп., вл. 23/43 25

11 ВАО Преображенское Б. Черкизовская ул., вл. 3 25

12 ВАО Северное Измайлово Щелковская ул., вл. 82 25

13 ВАО Соколиная гора Семеновская пл., вл. 5 25

14 ВАО Соколиная гора Щербаковская ул., вл.32/7 25

15 ВАО Соколиная гора Щербаковская ул., вл.54 25

16 ВАО Сокольники Сокольнический Вал ул., вл.24 25

Юго-Восточный административный округ

1 ЮВАО Выхино-Жулебино Ташкентская ул., вл.29 60

2 ЮВАО Выхино-Жулебино Генерала Кузнецова, вл.26 60

3 ЮВАО Выхино-Жулебино Лермоновский проспект, вл.19 60

4 ЮВАО Выхино-Жулебино Лермоновский проспект, вл.2 60

5 ЮВАО Капотня 1-й Капотненский проезд, вл.12 60

6 ЮВАО Капотня 2-й квартал Капотни, д.2 60

7 ЮВАО Кузьминки ул.Зеленодольская, вл.32 60

8 ЮВАО Кузьминки ул.Зеленодольская, вл.40 60

9 ЮВАО Кузьминки Волгоградский проспект, вл.175 60

10 ЮВАО Лефортово Волочаевская ул., д.12 60

11 ЮВАО Лефортово Авиамоторная ул., д.47 60

12 ЮВАО Лефортово Авиамоторная ул., д.21 60

13 ЮВАО Люблино ул.Совхозная д., 41 60

14 ЮВАО Люблино ул.Краснодарская, д.57 60

15 ЮВАО Люблино ул.Маршала Кожедуба, вл.10 (напротив) 60

16 ЮВАО Люблино Ставропольский проезд, вл.3 60

17 ЮВАО Нижегородский Нижегородская ул., вл.86 60

18 ЮВАО Печатники Шоссейная ул., вл.52 60

19 ЮВАО Печатники Шоссейная ул., вл.26/10 60

20 ЮВАО Рязанский Рязанский проспект, д.46 60

21 ЮВАО Рязанский ул.Окская, д.3 60

22 ЮВАО Рязанский Рязанский проспект, д.30 60

23 ЮВАО Текстильщики ул.Юных Ленинцев, вл.12 60

24 ЮВАО Текстильщики Грайвороновская ул., вл.19 60

25 ЮВАО Текстильщики Волгоградский проспект, д.46/15 60

26 ЮВАО Текстильщики Грайвороновская ул., вл.16 60

27 ЮВАО Южнопортовый 3-й Крутицкий пер.,д.13 60

28 ЮВАО Южнопортовый 1-я Дубровская ул., д.2-4 60

29 ЮВАО Южнопортовый Трофимова ул.,д.32 60

30 ЮВАО Марьино Перерва ул., вл.56/2 60

31 ЮВАО Марьино Белореченская ул., д.49 60

32 ЮВАО Марьино Братиславская ул., д.17 60

33 ЮВАО Марьино Пересечение ул. Братиславская, д. 11 и ул. Перерва, д. 58 60

34 ЮВАО Марьино Люблинская ул., вл.112 60

35 ЮВАО Марьино Пересечение ул. Новомарьинская и Перервинского б-ра 60

ЮАО Размещение елочных базаров на территории округа запланировано в рамках проведения ярмарок выходного дня

Юго-Западный административный округ

1 ЮЗАО Академический Пр-т 60-летия Октября д.23 15

2 ЮЗАО Академический Гримау вл.9 кор.1 15

3 ЮЗАО Гагаринский Ленинский пр-т, 54 20

4 ЮЗАО Гагаринский Ломоносовский пр-т, 14-18 20

5 ЮЗАО Гагаринский Университетский пр-т, 1-2 20

6 ЮЗАО Зюзино Ул.Азовская д.24 25

7 ЮЗАО Зюзино Ул.Керченская д.2/35 25

8 ЮЗАО Зюзино Симферопольский б-р вл. 20 25

9 ЮЗАО Коньково Ул. Профсоюзная вл. 109 20

10 ЮЗАО Коньково Ул. Профсоюзная вл. 91 20

11 ЮЗАО Коньково Ул. Введенского, вл.13 20

12 ЮЗАО Котловка Нахимовский просп., д.25 20

13 ЮЗАО Котловка Севастопольский просп., д.12 20

14 ЮЗАО Котловка Севастопольский просп., д. 17 40

15 ЮЗАО Ломоносовский Ленинский пр-т, вл. 82-86 20

16 ЮЗАО Ломоносовский Ул. Гарибальди, вл. 4 20

17 ЮЗАО Обручевский ул. Гарибальди д.24-26 15

18 ЮЗАО Обручевский ул. Новаторов, д.2 15

19 ЮЗАО Обручевский ул. Обручева, д.16 15

20 ЮЗАО Северное Бутово ул.Знаменские Садки, д.1 10

21 ЮЗАО Северное Бутово ул.Старобитцевская, д.19 10

22 ЮЗАО Северное Бутово б-р Дмитрия Донского, д.9 10

23 ЮЗАО Теплый Стан Ул.Профсоюзная, д. 128 25

24 ЮЗАО Теплый Стан ул. Теплый Стан, д. 10 25

25 ЮЗАО Теплый Стан Ул. Профсоюзная, д.154 25

26 ЮЗАО Южное Бутово ул. Маршала Савицкого, вл.12-16 10

27 ЮЗАО Южное Бутово ул. Синельниковская, вл.45 15

28 ЮЗАО Южное Бутово ул. Адмирала Лазарева, д.58 15

29 ЮЗАО Южное Бутово ул. Маршала Савицкого, д.8 15

30 ЮЗАО Ясенево Рокотова ул. вл.4 18

31 ЮЗАО Ясенево Новоясеневский пр-т. вл.21 к.1 18

32 ЮЗАО Ясенево Новоясеневский пр-т. д.30 18

33 ЮЗАО Академический Шверника ул. д.2, кор.1, вл.1 15

34 ЮЗАО Гагаринский при стационарном предприятии Ленинский проспект, вл.39 20

35 ЮЗАО Ясенево Рокотова ул. вл.4 18

36 ЮЗАО Теплый Стан при стационарном предприятии Ул. Островитянова д.2 25

37 ЮЗАО Черемушки при стационарном предприятии ул.Гарибальди, 23 25

38 ЮЗАО Черемушки при стационарном предприятии ул.Профсоюзная, 61 А 25

39 ЮЗАО Черемушки при стационарном предприятии ул.Каховка, 29 А 25

40 ЮЗАО Южное Бутово при стационарном предприятии бульв. Адмирала Ушакова, д.18 10

41 ЮЗАО Южное Бутово при стационарном предприятии ул. Венёвская, вл.4 15

42 ЮЗАО Южное Бутово при стационарном предприятии ул. Ливенская, вл.11 15

43 ЮЗАО Южное Бутово при стационарном предприятии ул. Южнобутовская, д.58 15

44 ЮЗАО Ясенево при стационарном предприятии Голубинская ул. д.24 18

45 ЮЗАО Ясенево при стационарном предприятии Литовский б-р. вл.22 15

Западный административный округ

1 ЗАО Внуково Изваринская ул., вл.2 15

2 ЗАО Внуково Б.Внуковская 19/8 15

3 ЗАО Дорогомилово Кутузовский пр-т, 38 15

4.ЗАО Дорогомилово Кутузовский пр-т, 8 15

5 ЗАО Крылатское Осенний бульвар, 4 15

6 ЗАО Крылатское Осенний бульвар, 18-1 15

7 ЗАО Крылатское Осенний бульвар, 3 15

8 ЗАО Кунцево Ельнинская ул., вл.23 15

9 ЗАО Кунцево Молдавская ул., вл.4 15

10 ЗАО Кунцево Ярцевская ул., д.21 15

11 ЗАО Можайский Рябиновая ул.,2 15

12 ЗАО Можайский Толбухина, 12 15

13 ЗАО Ново-Переделкино Новопеределкинская, 14 15

14 ЗАО Ново-Переделкино Ск.Мухиной, 4 15

15 ЗАО Ново-Переделкино Боровское ш., д. 35 15

16 ЗАО Очаково-Матвеевское Озерная ул., д. 18 15

17 ЗАО Очаково-Матвеевское Матвеевская ул., напротив вл. 2 15

18 ЗАО Очаково-Матвеевское Матвеевская ул., д. 20 15

19 ЗАО Очаково-Матвеевское Наташи Ковшовой ул., д. 6-8 15

20 ЗАО Очаково-Матвеевское Очаковоское ш., д. 12 15

21 ЗАО Проспект Вернадского ул.Лобачевского,д.92 15

22 ЗАО Проспект Вернадского Вернадского просп., д.14 15

23 ЗАО Проспект Вернадского Вернадского просп., д.79 15

24 ЗАО Проспект Вернадского Вернадского просп., д. 41, корп.3 15

25 ЗАО Проспект Вернадского Вернадского просп., д.51, стр.1 15

26 ЗАО Проспект Вернадского Удальцова ул., д.42 15

27 ЗАО Проспект Вернадского Удальцова ул., д.75 А 15

28 ЗАО Раменки Раменки ул.,д.3 15

29 ЗАО Раменки Мичуринский просп., д. 36 15

30 ЗАО Раменки Университетский просп., д. 19/2 15

31 ЗАО Раменки Мичуринский просп., д.44 15

32 ЗАО Раменки Мосфильмовская ул., д. 22 15

33 ЗАО Раменки Мичуринский просп., д.8/29 15

34 ЗАО Раменки Раменки ул., д. 16 15

35 ЗАО Раменки ул.Удальцова ,89 15

36 ЗАО Раменки Раменки ул., д. 6 15

37 ЗАО Солнцево Богданова ул., д. 52 15

38 ЗАО Солнцево Родниковая ул., д. 2 15

39 ЗАО Тропарево-Никулино Академика Анохина ул.,вл.2 15

40 ЗАО Тропарево-Никулино ул.Никулинская ,д.21 15

41 ЗАО Тропарево-Никулино Олимпийская деревня Мичуринский просп., д.3 15

42 ЗАО Тропарево-Никулино Покрышкина ул., вл.5 15

43 ЗАО Тропарево-Никулино 26 Бакинских Комиссаров д.2 15

44 ЗАО Тропарево-Никулино Вернадского просп., д. 105 15

45 ЗАО Филевский парк Сеславинская ул., д. 42 15

46 ЗАО Филевский парк Олеко Дундича ул., д. 3-5 15

47 ЗАО Филевский парк Филевский бульв., д. 10 15

48 ЗАО Филевский парк Кастанаевская ул., д. 16 15

49 ЗАО Филевский парк Сеславинская, 16 15

50 ЗАО Фили-Давыдково Дундича Олеко ул., д. 29 напротив 15

51 ЗАО Фили-Давыдково Артамонова ул., д. 19 15

52 ЗАО Фили-Давыдково Ватутина ул., между д. 16 и д. 18 15

53 ЗАО Фили-Давыдково Кременчугская ул. д. 3 корп. 1 напротив 15

54 ЗАО Фили-Давыдково Кастанаевская ул., д. 54 15

55 ЗАО Фили-Давыдково Кутузовский просп., д. 88 15

Северо-Западный административный округ

1 СЗАО Митино Митинская ул., 29-35 В соответствии с утвержденным МКА проектом

2 СЗАО Строгино ул. Исаковского, д. 31 В соответствии с утвержденным МКА проектом

3 СЗАО Щукино ул. Рогова, д. 15 В соответствии с утвержденным МКА проектом

4 СЗАО Южное Тушино ул. Свободы, вл. 57

В соответствии с утвержденным МКА проектом ЗелАО

Зеленоградский административный округ

1 ЗелАО Савелки Зеленоград, напротив корп. 317А 30

2 ЗелАО Савелки Зеленоград, между корп. 617А 30

3 ЗелАО Силино Зеленоград, перед корп.1215 на пустыре 30

4 ЗелАО Крюково Зеленоград, у корп. 1504 (пр. № 621, между корп. 1504 и 1534) 30

5 ЗелАО Крюково Зеленоград, у корп. 1640 (пр. № 648) 20