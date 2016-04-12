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Экономика и предпринимательство

12 апреля 2016, 08:45

На ВДНХ заработает 120 точек общепита к майским праздникам

рестораны кафе ВДНХ общепит экономика и предпринимательство парки и пешеходные зоны

Фото: m24.ru/Владимир Яроцкий

На территории ВДНХ к майским праздникам заработает 120 точек общественного питания. Об этом mos.ru сообщили в пресс-службе выставочного центра.

Вместе с заведениями, работающими там каждое лето, к открытию готовятся и новые кафе. Новые точки появятся у комплекса "Буран", возле павильона № 20 "Химическая промышленность", у павильона "Кролиководство" и в запрудной зоне, на пересечении с Ботаническим садом.

"Это позволит обеспечить комфортный отдых гостей даже в отдаленных частях парка", – пояснили в пресс-службе ВДНХ.

В мае в павильоне "Верблюдоводство" откроется грузинский ресторан, а в павильоне "Пироги" – летняя веранда. Также заработает еще один ресторан с видом на Зеленый театр.

[URLEXTERNAL=http://online.m24.ru/]Вспомнить лучшие моменты ледовых шоу этой зимы на ВДНХ можно здесь[/URLEXTERNAL]


Ранее m24.ru сообщало, что в начале следующего года на ВДНХ планируется открыть павильон по продаже продуктов и фастфуда от подмосковных фермеров.

На этих ярмарках будет продаваться продукция областных фермеров и российских сельхозпроизводителей. В начале 2017 года там планируется организовать павильон по типу испанского гастрономического рынка "Бокерия".

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