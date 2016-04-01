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Культурное наследие

01 апреля 2016, 12:08

Восемь объектов культуры в центре столицы отреставрируют в этом году

реставрация капитальный ремонт культурное наследие культурные объекты строительство и реконструкция

Фото: m24.ru/Михаил Сипко

В этом году планируется отреставрировать восемь объектов культуры, расположенных в центральной части города, сообщает пресс-служба департамента градостроительной политики.

Во втором и третьем кварталах капитальный ремонт завершится на четырех объектах: Московский государственный музей Сергея Есенина в переулке Чернышевского, театр "Модернъ" на Спартаковской площади, театр "Луны" на Ордынке и Московский театр "ОКОЛО дома Станиславского" в Вознесенском переулке.

На четырех других объектах культуры ремонтные работы завершатся в четвертом квартале: это музейное объединение "Музей Москвы" на Зубовском бульваре, театр "Эрмитаж" на улице Каретный ряд, Московский драматический театр имени Станиславского на Тверской улице и Московский государственный академический камерный хор на улице Н. Басманная.

Напомним, Госдума приняла закон, который позволяет защищать недавно выявленные объекты культурного наследия, пока они не успели получить зоны охраны.

По новому закону, когда исторический памятник включают в государственный реестр объектов культурного наследия, его защитная зона устанавливается автоматически и будет действовать до тех пор, пока не утвердят проект охранной зоны объекта. В пределах защитной зоны запрещается строить капитальные здания, а также увеличивать высоту, площадь и количество этажей у существующих.

Для памятников, расположенных на территории населенного пункта, защитная зона устанавливается в радиусе 100 метров, а за пределами населенного пункта – в радиусе 200 метров от внешних границ территории объекта.

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