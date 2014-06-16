Движение транспорта ограничат на ряде улиц Москвы из-за полумарафона

16 июня 2014, 10:50

При реконструкции стадиона "Торпедо" сохранят его историческую часть

Фото: strel.ru

Стадион имени Эдуарда Стрельцова будут реконструировать с учетом исторических особенностей спортивного объекта, сообщает пресс-служба столичного Стройкомплекса со ссылкой на директора департамента по связям с общественностью компании "ОПИН" Анну Рогову.

По ее словам, после реконструкции стадион превратится в современный комплекс, включающий в себя все необходимые спортивные секции в пешей доступности. При этом его историческая часть будет сохранена, а вместимость сооружения останется прежней и составит более 13 тысяч мест. Также планируется благоустроить и продлить набережную в сторону бывшего завода имени Лихачева.

Напомним, реконструировать стадион на Восточной улице планируется до конца 2018 года. Арена станет крытой и будет рассчитана на проведение круглогодичных соревнований, а трибуны спорткомплекса переоборудуют.

Также планируется полностью обновить инфраструктуру, в частности, организовать помещения для СМИ, кафе и рестораны. При этом объект будет оснащен эффективной охранной системой. Для удобства посетителей построят подземную парковку со въездом с Восточной улицы.

Концепция проекта находится в стадии разработки. Планируется проведение международного конкурса среди архитекторов для разработки концептуального решения для нового стадиона. Девелоперская компания "ОПИН" планирует вложить в реконструкцию спортивного сооружения 150 миллионов долларов.

