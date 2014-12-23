Производители алкоголя просят разрешить рекламу крепких напитков

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Производители алкоголя выступили с предложением не ограничиваться рекламой в СМИ только вина и пива, а распространить это разрешение и на крепкие напитки, сообщил M24.ru замминистра связи и массовых коммуникаций РФ Алексей Волин.

Напомним, что 23 декабря Госдума приняла сразу во втором и третьем чтениях закон, разрешающий рекламировать отечественный алкоголь. Так будет разрешена реклама вина и шампанского, произведенных на территории России. При этом она появится не только на телевидении и радио (с 23.00 до 7.00), но и в печатных изданиях (интернет-медиа либерализация не коснется). Запрет на рекламу вина и шампанского сохранится для программ в прямом эфире и записей детско-юношеских спортивных соревнований. Изменения вступят в силу с 1 января 2015 года.

По словам Волина, пока сложно говорить о размере денежных средств, которые поступят теле- и радиоканалам после принятия закона, но в любом случае это не спасет их от кризиса в рекламном секторе, который уже начался.

"Министерство связи и массовых коммуникаций РФ поддерживает данные поправки в закон", - добавил Волин.

При этом президент союза виноделов России Леонид Попович пояснил M24.ru, что большого наплыва от производителей вина ждать не стоит.

"Сегодня винодельческие заводы в стране не так богаты, чтобы тратить безумное количество денег на рекламу. Закон открывает возможность контактировать с покупателем и рассказывать ему, что такое хорошее вино", - добавил он.

Президент некоммерческого партнерства "Черноморские гаражные вина" Валерий Логинов рассказал M24.ru, что доля качественных российских вин на рынке все-таки должна увеличиться.

"Россияне должны знать о той качественной винной продукции, которую производят в нашей стране, - добавил он. - После введения данного закона мы постараемся донести до потребителя информацию о российских винах".

По словам Логинова, сейчас общая доля российских вин на винном рынке страны составляет более 60%. "Сейчас люди покупают то, что видят на полках. Но для того, чтобы приобретать более качественную продукцию, не хватает информации о том, какое вино лучше", - добавил Логинов.

Последняя редакция закона "О рекламе" разрешает рекламу только пива и напитков на его основе. Причем она не должна размещаться на первой и последней полосах газет, а также на первой и последней страницах и обложках журналов. Во время телепрограмм ее показывать тоже нельзя, за исключением трансляции спортивных соревнований и на телеканалах, специализирующихся на материалах и сообщениях спортивного характера.

Руководитель Центра разработки национальной алкогольной политики Павел Шапкин рассказал M24.ru, что после вступления в силу новых поправок на телевидении опять воцарится "пивная вакханалия".

"Намного больше рекламы идет от производителей пива и пивных напитков, которые теперь смогут крутить ее с 23 часов вечера до 7 утра", - добавил Шапкин.

По его словам, сейчас достаточно много российских предприятий, которые занимаются изготовлением вина из отечественного винограда, но есть большие сомнения, что у российских виноделов хватит денег для размещения рекламы на телевидении и радио.

Напомним, что полный запрет на рекламу алкогольной продукции в СМИ и интернете действует с 1 января 2013 года. Позднее эти нормы были дополнены ограничениями на рекламу табачных изделий.

Анатолий Федотов