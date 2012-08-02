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Политика

02 августа 2012, 17:02

Количество ГУПов в Москве сократят в 9 раз

реформы ГУП власть экономика и предпринимательство имущественно-земельные отношения

ИТАР-ТАСС

Власти Москвы планируют сократить число государственных унитарных предприятий в столице с 324 до 35 к 2016 году, сообщил заместитель руководителя департамента имущества города Москвы Константин Песоцкий.

По мнению чиновника, "формат ГУП несколько устарел", что не позволяет эффективно реализовывать программу предприятия, передает РИА Новости.

Сократить ГУПы предлагается различными способами, например, ГУП может быть ликвидирован, преобразован в акционерное общество, продан, либо объединен с другим ГУПом.

"В 2012-2013 годах около 50-60 ГУПов могут быть преобразованы в акционерные общества, а затем большая часть из них будет выставлена на продажу", - заключил Песоцкий.

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