Форма поиска по сайту

Москва 24

Форма поиска по сайту

Вело/Мото

13 февраля, 11:46

Около 300 москвичей примут участие в акции "На работу на велосипеде"

работа велосипеды акция вело/мото общественный велоконтроль

Фото: M24.ru/Александр Авилов

13 февраля по всему миру проходит акция "На работу на велосипеде". Участие в ней примут около 300 москвичей, сообщил M24.ru координатор проекта "Общественный велоконтроль", руководитель движения "Русвелос" Петр Дворянкин.

По его словам, пока в Москве не очень развита инфраструктура для зимнего катания на велосипеде. "Та инфраструктура, которая сейчас есть в столице для зимнего велоспорта, не соответствует нормам. В частности, нет регламентов по уборке велодорожек, поэтому они часто бывают завалены снегом", - сказал Петр Дворянкин.

Ссылки по теме

Акция "На работу на велосипеде" проходит в США, Англии, Хорватии, Турции, Финляндии, Японии, Китае, Ирландии, России и других странах, отмечает Единый транспортный портал Москвы. Ежегодно организаторы выбирают город, принявший наиболее активное участие. В прошлом году победителем стал финский Оулу.

Принять участие в акции может любой желающий. Чтобы присоединиться, достаточно отметиться на карте, добраться до места работы или учебы на велосипеде и не забыть рассказать о преодоленном за день расстоянии в социальных сетях, поставив хэштег #наработунавелосипеде.

Добавим, что москвичи уже начали выкладывать в соцсети фотографии с хэштегом акции.

Сюжет: ВелоМосква: где кататься в городе

© 2012 – 2022

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать