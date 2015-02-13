Около 300 москвичей примут участие в акции "На работу на велосипеде"

Фото: M24.ru/Александр Авилов

13 февраля по всему миру проходит акция "На работу на велосипеде". Участие в ней примут около 300 москвичей, сообщил M24.ru координатор проекта "Общественный велоконтроль", руководитель движения "Русвелос" Петр Дворянкин.

По его словам, пока в Москве не очень развита инфраструктура для зимнего катания на велосипеде. "Та инфраструктура, которая сейчас есть в столице для зимнего велоспорта, не соответствует нормам. В частности, нет регламентов по уборке велодорожек, поэтому они часто бывают завалены снегом", - сказал Петр Дворянкин.

Акция "На работу на велосипеде" проходит в США, Англии, Хорватии, Турции, Финляндии, Японии, Китае, Ирландии, России и других странах, отмечает Единый транспортный портал Москвы. Ежегодно организаторы выбирают город, принявший наиболее активное участие. В прошлом году победителем стал финский Оулу.

Принять участие в акции может любой желающий. Чтобы присоединиться, достаточно отметиться на карте, добраться до места работы или учебы на велосипеде и не забыть рассказать о преодоленном за день расстоянии в социальных сетях, поставив хэштег #наработунавелосипеде.

Добавим, что москвичи уже начали выкладывать в соцсети фотографии с хэштегом акции.