Лекция онлайн: главный редактор журнала "Вояж" о трэвел-журналистике

Фото: m24.ru/Александр Горностаев

21 февраля в Образовательном центре Парка Горького на Воробьевых горах в очередной раз состоится заседание клуба самостоятельных путешественников VisaToHome. На этот раз тема встречи – трэвел-журналистика.

Ведущая лекции Ольга Яковина, главный редактор журнала "Вояж" и ежегодного путеводителя "Лучшие спа-курорты и отели", расскажет гостям о том, как писать по-настоящему интересные тексты о путешествиях. Ольга объяснит, как выбирать тему, как собирать материал, каковы законы жанра и каких ошибок следует избегать начинающим.

Смотрите прямую трансляцию на этой странице в 16.00.