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20 февраля, 15:44

Лекция онлайн: главный редактор журнала "Вояж" о трэвел-журналистике

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Фото: m24.ru/Александр Горностаев

21 февраля в Образовательном центре Парка Горького на Воробьевых горах в очередной раз состоится заседание клуба самостоятельных путешественников VisaToHome. На этот раз тема встречи – трэвел-журналистика.

Ведущая лекции Ольга Яковина, главный редактор журнала "Вояж" и ежегодного путеводителя "Лучшие спа-курорты и отели", расскажет гостям о том, как писать по-настоящему интересные тексты о путешествиях. Ольга объяснит, как выбирать тему, как собирать материал, каковы законы жанра и каких ошибок следует избегать начинающим.

Смотрите прямую трансляцию на этой странице в 16.00.

  • Когда смотреть: 21 февраля, 16.00
  • Что: лекция о трэвел-журналистике
  • Кто: Ольга Яковина
  • Кому смотреть: начинающим журналистам, которые хотят писать о путешествиях
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