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Происшествия

25 августа 2014, 18:15

Участники банды "черных риелторов" получили от 3,5 до 12 лет тюрьмы

прокуратура Москвы криминал следствие уголовные дела суды расследования черные риелторы приговор суда

Фото: ИТАР-ТАСС

Московский городской суд вынес приговор по делу участников преступной группировки, которые спаивали одиноких граждан и похищали у них квартиры, сообщает в понедельник, 25 августа, пресс-служба столичной прокуратуры.

По делу проходили ранее судимые 41-летняя Жанна Паршук, 32-летний Евгений Некрасов и 36-летний Махир Пашаев. Их обвиняют по статьям "Похищение человека, совершенное организованной группой, из корыстных побуждений" и "Покушение на мошенничество, совершенное организованной группой, в особо крупном размере".

По версии следствия, участников ОПГ интересовали квартиры злоупотребляющих спиртными напитками жителей столицы, информацию о которых они получали от одного из участковых. Сейчас он арестован и находится в местах лишения свобды.

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Так, летом 2008 года ОПГ получила информацию о квартире в Зеленограде, собственник которой нигде не работал и злоупотреблял спиртными напитками. В октябре 2008 года Пашаев, Паршук и еще один участник преступной группы похитили владельца квартиры и вывезли его в Новгородскую область, спаивая его по пути следования. Местонахождения потерпевшего до сих пор не известно, он объявлен в розыск.

Завладев документами на жилье, участники группы сделали доверенность на имя своего сообщника Некрасова и пытались оформить договор купли-продажи квартиры с переходом права собственности. Однако сделка не удалась из-за вмешательства полиции.

Паршук и Пашаев ранее были осуждены к различным срокам лишения свободы и сейчас отбывают наказания за совершение аналогичных преступлений.

По новому делу, суд приговорил Пашаева к 12 годам лишения свободы, Некрасова - к 3 годам 6 месяцам колонии строгого режима. Паршук дали 9 лет колонии общего режима.

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