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10 августа 2012, 12:11

Жилой комплекс затруднил доступ к Химкинскому водохранилищу

прокуратура Москвы Ленинградское шоссе Головинский район Химкинское водохранилище

М24 / Наталья Янковенко

Головинская межрайонная прокуратура Москвы проверила обеспечение свободного доступа к Химкинскому водохранилищу при размещении элитного жилого комплекса "Город яхт". В результате проверки выяснилось, что доступ жителей к водохранилищу затруднен. Об этом сообщается на официальном сайте Головинского района.

Проверкой установлено, что выход к Химкинскому водохранилищу оснащен пирсом с бетонным покрытием, проход к которому осуществляется через 9 секцию жилого комплекса на Ленинградском шоссе, дом 37. Сам комплекс огорожен по периметру, а вход на территорию дома осуществляется по пропускам. А это ограничивает право граждан, не живущих в доме, на доступ к водохранилищу.

Согласно Распоряжению Правительства РФ, ресурсы Химкинского водохранилища используются для обеспечения водой двух и более субъектов РФ. Кроме того, Химкинское водохранилище образует систему канала имени Москвы, находится в государственной собственности и является общедоступным водным объектом. А значит, согласно Водному кодексу РФ, каждый гражданин имеет должен иметь к нему доступ и может бесплатно использовать водохранилище для личных и бытовых нужд. В частности, посетители могут свободно гулять вдоль водохранилища, сидеть на его берегу, рыбачить там и кататься на лодке.

Таким образом, ООО "Столица", являющееся управляющей компанией "Города яхт", нарушила не только Водный кодекс, но и 27 статью Конституции РФ, которой предусмотрено право каждого на свободное передвижение.

По итогам проверки Головинский межрайонный прокурор вынес гендиректору ООО "Столица" представление устранить выявленные нарушения. Рассмотрение представления контролируется прокуратурой.

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