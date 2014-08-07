Возбуждено уголовное дело в отношении руководства турфирмы "Лабиринт"

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В отношении руководства турфирмы "Лабиринт" возбуждено уголовное дело, сообщает в четверг, 7 августа, пресс-служба столичной прокуратуры.

По версии следствия, лица из руководящего состава компании с декабря 2013 года по 1 августа 2014 года через турагентов заключали договоры с гражданами на выезд и проживание в ряде зарубежных стран. Однако представители компании не намеревались исполнять свои обязательства и не перечислили платежи авиаперевозчику - ОАО "Оренбургские авиалинии". Полученные от граждан 100 миллионов рублей они похитили и использовали по своему усмотрению, уточняет пресс-служба.

По факту хищения в отношении руководящего состава турфирмы "Лабиринт" возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество в особо крупном размере". Расследование дела поставлено прокуратурой на особый контроль.

Добавим, что проверки деятельности остальных туроператоров, от действий которых пострадали тысячи граждан, продолжаются.

Ранее M24.ru сообщало, что Следственный комитет России возбудил уголовные дела в отношении туркомпаний "Лабиринт", "Роза ветров Мир", "Идеал-тур", "Нева" и "Экспо-тур".

Владельцы туроператов продолжали продавать продавать путевки, зная о неоплаченных счетах и не имея возможности погасить долги. Когда фирмы-партнеры отказались перевозить и принимать туристов, компании объявили о прекращении своей деятельности.



Напомним, проблемы с туроператорами начались 16 июля - тогда турфирма "Нева" объявила о приостановке деятельности. Причиной в компании назвали "невозможность исполнять свои обязательства перед туристами и заказчиками по договорам реализации турпродукта".

Также 25 июля приостановила работу компания "Роза ветров Мир". Причина приостановки работы туроператора - та же "невозможность". 30 июля петербургский оператор "Экспо-тур" сделал подобное заявление, а 2 августа прекратил свою деятельность "Лабиринт".

Кроме того, 5 августа группа компаний "ИнтАэр", входящая во вторую десятку крупнейших туристических фирм России, объявила о приостановке своей деятельности. Среди причин этого решения стало резкое падение спроса и покупательской способности в связи с резким ростом курса валют и негативной политической ситуацией.

Также могут появиться проблемы у клиентов "Авиачартера" - 6 августа фирма перестала выходить на связь с туроператорами, в офисе никто не подходит к телефону.