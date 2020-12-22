Психологи рассказали, как разрешить конфликт в групповом чате без рукоприкладства

В подмосковной Истре очередной конфликт в домовом чате между жителями перерос в драку с применением травматического оружия. Из-за стрельбы двое мужчин пострадали. За последнее время это уже не первый случай, когда виртуальный спор переходит в реальное противостояние, которое иногда приводит к печальным последствиям. Рассказываем подробности инцидента и выясняем, можно ли решить конфликт в мессенджере без рукоприкладства.

Покинули чат

Конфликт в домовом чате произошел в Истринском районе Московской области. По данным СМИ, соседи не поделили место на парковке. Тут же в чат полетели фотографии автомобиля, который, по мнению соседей, занял не одно, а сразу два места. На просьбы переставить машину хозяйка авто грубо отреагировала, в ответ на что тоже получила оскорбления.

Заступиться за жену решил супруг, написав сообщения в чат, но сосед все настаивал на своем. В какой-то момент муж устал от переписки и вместе с 37-летним сыном решил отправиться к обидчику в квартиру и выяснить отношения лично.

Недовольный незваными гостями, сосед выстрелил в обидчиков из травматического оружия. Одного мужчину он ранил в левое предплечье, а другого – в грудь. К счастью, ранения оказались несерьезными. Пострадавшие уверяют, что сосед начал стрелять сразу же, как только они спустились к нему на этаж. Сам стрелок утверждает, что ему пришлось применить оружие, так как нетрезвые мужчины набросились на него с кулаками. Кто виноват в истории, теперь выясняет полиция.

Ранее из-за конфликта в родительском чате скончался житель Волгограда. Погибший якобы оскорбил в мессенджере женщину, а та попросила разобраться с ним своего брата. Родственник женщины напал на мужчину возле отделения банка и сильно избил кастетом. После инцидента пострадавшего доставили в больницу, где он позднее скончался.

Еще один подобный инцидент произошел в Санкт-Петербурге. Там в переписке поссорились отцы школьников, а затем устроили ночную потасовку со стрельбой прямо посередине проспекта Тореза. Всего в драке приняли участие порядка 10 человек. У задержанных были изъяты газовый и травматический пистолеты. К счастью, обошлось без пострадавших.

Модератор в помощь

Кандидат психологических наук, доцент Лариса Овчаренко рассказала Москве 24, что любой конфликт лучше предотвратить на ранних этапах. По ее словам, нужно четко понять, для каких целей человек вступает в спор в совместном чате.

"Как правило, люди выясняют отношения, когда хотят поделить объект конфликта либо отстоять свою собственную позицию. В таких историях часто бывает самореализация через подобные конфликты. Если в чате есть человек, который самореализуется за счет других, то такого персонажа сразу видно. Он цепляется к словам, всегда чем-то недоволен", – пояснила психолог.



Лариса Овчаренко кандидат психологических наук, доцент Нужно заблокировать, прерывать такой контакт, уйти от него, если видно, что человек не настроен на конструктив и переходит на личности. Не надо ничего никому доказывать, не надо отвечать на обидные слова. Если человек наполнен агрессией, то вазы с цветами от него не дождешься.

Эксперт также посоветовала в случае невозможности решения конфликта попробовать извиниться перед оппонентом, даже если он неправ. "Но есть такие личности, которым нужен конфликт ради конфликта, то тогда извинения могут не дойти до адресата. Если человек завелся, то лучше вообще выходить из коммуникации", – подчеркнула собеседница Москвы 24.

Также психолог посоветовала в любых групповых чатах составлять четкие правила общения и привлекать модератора, который бы их контролировал.

"Если модератор обладает медиативными навыками хотя бы на бытовом уровне, то есть умеет организовать разговор, объявлять переговоры, может быть, пользуется авторитетом среди участников, то он сможет остановить конфликт. Модерация – это хорошая форма регуляции конфликтных отношений", – заключила Овчаренко.

Психолог-консультант и супервизор Наталья Панфилова также согласна с тем, что в домовых и родительских чатах необходим модератор. По ее словам, если кто-то нарушит правила, например начнет материться или кого-то провоцировать, то модератор может временно убрать собеседника из чата.

"В чат может выплескиваться не только вся агрессия, еще люди могут переносить это в реальные истории, и там уже может дойти до серьезных последствий с драками и физическим насилием. Когда привлекается третья сторона и она выступает как рефери, то конфликт идет на убыль. Если же во все это никто не вмешивается и просто пытается успокоить, то это плохо работает", – пояснила собеседница Москвы 24.





Наталья Панфилова психолог-консультант, супервизор Даже родственники пытаются в семейных каких-то чатах наговорить друг другу гадостей, но родственники – это другая история. Они как поругались, так и помирятся, до мордобоя, скорее всего, не дойдет.

Несмотря на большое количество конфликтов в групповых чатах, психолог считает, что их как таковые не нужно запрещать. По ее мнению, если у людей есть потребность в таком общении, то они ее реализуют другим способом.