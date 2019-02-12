Почему люди в аэропорту Барнаула упали с трапа

12 февраля в аэропорту Барнаула при выполнении посадки пассажиров на борт воздушного судна Airbus A320 произошло обрушение верхней площадки трапа. В результате ЧП пострадали шесть человек. Портал Москва 24 разбирался, почему случилась трагедия в аэропорту и кто может оказаться виновным в происшествии.

Скриншот телеканала Москва 24

Около 07:20 (3:20 по Москве) в международном аэропорту Барнаула имени Титова при посадке пассажиров на борт авиакомпании "Уральские авиалинии" рейса "Барнаул-Москва" произошел надлом стойки корзины трапа. В результате этого шесть человек упали на посадочную площадку. По данным следователей, четверо из них были доставлены в городскую больницу №1. Один из пострадавших был осмотрен медиками, но отказался от дальнейшей госпитализации.

В краевом Миндзраве сообщили, что состояние других трех пациентов врачи оценивают от удовлетворительного до средней степени тяжести. "У двух человек есть локальные повреждения скелета, у третьего – поверхностные ушибы", – рассказал представитель ведомства РИА Новости. Также уточняется, что пострадавших госпитализировали в травматологическое отделение больницы для дальнейшего наблюдения и лечения.

По факту случившегося следователи Западно-Сибирского следственного управления на транспорте СКР возбудили уголовное дело по статье УК РФ "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности". Известно, что трап, из-за которого пострадали люди, проходил проверку, согласно регламенту, в октябре 2018 года. Тогда замечаний к нему выявлено не было.

Очевидцы

По словам очевидцев, пассажиров запускали партиями, но в определенный момент "рухнул язычок от трапа, и все шесть человек, которые там находились, тоже рухнули".

"Одна девочка повисла между трапом, и ее за руки затащили в салон, чтобы она не упала. Сами пассажиры затащили. Один наш друг, который с нами летел, получил травму, перелом ноги со смещением, завтра в Новосибирск его отправляют на операцию", – поделился с каналом Москва 24 один из пассажиров самолета.

Он добавил, что всем пострадавшим была оказана оперативная помощь, всех увезли в травмпункт. Причем многие из тех, кто успел войти в самолет до происшествия, узнали о случившемся только после посадки из сводок новостей.



10 февраля еще одна из пассажиров "Уральских авиалиний", Екатерина могла попасть в подобную ситуацию, но уже в Москве, если бы не должная работа бортпроводников. Об этом она рассказала в беседе с порталом Москва 24. По ее словам, пассажиры летели из Барнаула в столицу. После того, как лайнер приземлился и часть людей покинула его, стюардесса остановила шедших к выходу мужчин. Она сказала, что выходить нельзя, так как трап отсоединился от самолета, возможно, из-за того, что тот приподнялся после выхода части пассажиров.

"Она повесила заградительную ленту и сказала ожидать, так как спускаться было слишком опасно. Через минут 10 по трапу поднялся, не заходя в самолет, сотрудник аэропорта, сказал, что надо приподнять трап и состыковать его с самолетом. Через пять минут трап состыковали, мы начали спускаться к автобусу, в котором уже сидели человек 10. Далее все пассажиры благополучно вышли", – пояснила Екатерина.

Что могло случиться с трапом

Бывший командир воздушного судна и специалист по безопасности полетов Александр Романов рассказал порталу Москва 24, что обычно трапы для самолетов рассчитаны на большой пассажиропоток.

"Трап должен обладать большим пределом прочности. Даже если посадка происходит интенсивно, когда идет большой поток, трап должен выдерживать всех, так как металлическая конструкция рассчитана на огромные нагрузки", – пояснил он.

При этом, по словам эксперта, техническое обслуживание и проверка состояния трапов, которые обслуживают пассажиров, должны проводиться регулярно.

Фото: скриншот телеканала Москва 24

"Нужно знать срок службы трапа, потому что техника в основном подводит из-за старости. Если был недостаточный контроль, ненадлежащее содержание этой техники, то вполне может что-то ломаться и что-то подвести. Низкие температуры частично влияют на металл, но все должно быть предусмотрено, в том числе нагрузки при предельных температурах", – добавил Романов.

В Барнауле на минувших выходных температура в ночное время опускалась до -26 градусов.

В Барнауле на минувших выходных температура в ночное время опускалась до -26 градусов.

Один из пользователей соцсетей, имеющий отношение к авиации, изучив видео происшествия, предположил, что в аэропорту Барнаула использовался трап модели СПТ–114Т. Согласно краткой характеристике трапов СПТ–114Т, где описаны специфические особенности оборудования и правила применения техники, "на верхней площадке СПТ–114Т одновременно должно находиться не более четырех человек". Если это действительно так, версия с перегрузом трапа вполне объяснима для такого типа техники.

В свою очередь заслуженный пилот России Юрий Сытник пояснил порталу Москва 24, что к трагедии мог привести износ оборудования трапа.

"Инциденты с трапами ежегодно происходят в аэропортах, потому что техника обновляется, обновляются самолеты, а вот оборудование в аэропортах старое, ремонтируется часто не в заводских условиях, регламентные работы не проводятся. Есть самоходные электротрапы, есть на автомобилях, есть вообще такие, которые таскают вручную техники. Все это аэродромное хозяйство нужно приводить в порядок и обновлять так же, как обновляется самолетный парк", – пояснил специалист.

Кроме того, по его словам, к поломке оборудования могла привести и недоработка работников аэропорта и самолетной бригады.

"Люди идут по трапу, но пропускная возможность самолета ограничена, во-первых, ширина входной двери меньше, чем ширина трапа. Во-вторых, бортпроводники проверяют билеты, показывают, куда пройти, поэтому на входе скапливаются люди. Я часто наблюдал в аэропортах, когда люди просто ломятся в самолет, чтобы быстрее пройти. А дежурная по посадке, которая должна контролировать количество людей, находящихся на трапе, она должна ограничивать вход людей. Поэтому, возможно, что происшествие связано с перегрузом трапа", – пояснил пилот.

Трагедия в Пулково

Девочка 1,5 лет упала с трапа в аэропорту Пулково

Похожий инцидент произошел 28 сентября 2017 года. Тогда в питерском аэропорту Пулково с трапа самолета упали женщина с полуторогодовалой внучкой. Они рухнули с более чем трехметровой высоты прямиком на бетонное покрытие. Женщина получила травмы головы, груди и конечностей. У ребенка, в том числе, диагностировали открытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга, множественные переломы, ушиб легких, сердца и печени.

Несмотря на все усилия медиков, девочка умерла в октябре 2017 года от остановки сердца. По словам мамы ребенка, врачи пытались завести сердце малышки в течение получаса, но безрезультатно. К тому моменту ребенок перенес уже три клинические смерти.

Как показала следственная экспертиза, в тот день при выходе пассажиров из самолета поворотная ось трапа, соединяющего выдвижную площадку с лестницей, подломилась. Выяснилось, что на месте оригинальной оси стояла деталь, изготовленная в Пулково.

Тогда инженера Александра Козельского обвиняли в том, что именно он поручил установить самодельный аналог опорной оси ненадлежащей конструкции в трап. После этого фактически непригодный к эксплуатации трап снова был пущен в дело. Мужчине грозило до пяти лет колонии, но он смог загладить свою вину перед родными погибшего ребенка, компенсировав им моральный и материальный ущерб. В итоге дело было прекращено "в связи с примирением сторон".

Еще одно дело в отношении замруководителя службы спецтранспорта аэропорта Алексея Шаньгина было закрыто по той же причине. Его обвиняли по статье "недоброкачественный ремонт транспортного оборудования". По третьему делу проходил начальник службы спецтранспорта Пулково Валентин Чернаенко, но выяснилось, что во время ремонта он был в отпуске, и все подозрения следствие также сняло.