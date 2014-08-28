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Культура

28 августа 2014, 16:13

В парке "Красная Пресня" пройдет фестиваль профессий

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Фото: M24.ru

31 августа в парке "Красная Пресня" устроят фестиваль профессий под названием "Назад в будущее". Гостей ждут лекции и мастер-классы от специалистов самых разных сфер деятельности.

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Посетители интерактивной зоны фестиваля смогут побыть пожарными, инженерами, строителями, артистами, адвокатами, предпринимателями и даже президентами. Как выбрать дело по душе, расскажут известные музыканты и предприниматели.

На фестивале проведут мастер-класс по видеоблогингу, а солист группы "Приключения Электроников" Андрей Шабаев-Маркин расскажет, как создать настоящую рок-группу. Основам журналистики можно будет научиться у телеканала TeenVoice.

Любители музыки смогут услышать выступление "Приключений Электроников".

"Приключения Электроников" - это российская панк-рок-группа, которая образовалась в 1999 году. Она исполняет кавер-версии старых советских песен: тех, что звучали в детских фильмах и мультфильмах или просто были хитами тех лет.


Напомним, что каждую неделю в парке "Красная Пресня" проходят открытые тренировки по боксу и кроссфиту. А в рамках празднования Дня города 6 сентября здесь можно будет бесплатно посмотреть под открытым небом фильм "Я шагаю по Москве".

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