Вокруг храма святой Ольги в Останкине благоустроют зеленую зону

Фото: ИТАР-ТАСС

Вокруг храма на Новомосковской улице в Останкине благоустроят зеленую зону. По словам строителей, уменьшать территорию расположенного рядом сквера не планируется, передает в понедельник, 28 июля, ИТАР-ТАСС.

Как заявил настоятель строящейся церкви в честь равноапостольной княгини Ольги священник Алексий Яковлев, минувшей зимой местные жители обращались к городским властям с просьбой сохранить зеленую зону вокруг храма.

"Мы не позволим уничтожать сквер, наш храм только украсит его. Прихожане возьмут на себя заботу о деревьях в сквере и даже посадят новые деревья и кустарники, дополнительно, чтобы сквер стал для жителей района любимым местом отдыха", - цитирует информагентство священника.

Строительство храма святой Ольги в Останкине началось в феврале 2011 года, после общественных слушаний по инициативе верующих жителей района.

В настоящее время на месте строительства находится временная часовня, в которой хранится частица мощей святой княгини Ольги. В будущем на месте часовни появится храм, рассчитанный на 300 прихожан. В нем также разместятся просветительский центр и воскресная школа.

Напомним, программа строительства "200 храмов" действует в Москве с 2010 года. Модульные храмы с одним или пятью куполами собираются из стандартных конструкций. В рамках программы отведены конкретные участки земли под 208 часовен.

Первый храм "Программы-200" был освящен патриархом Кириллом 23 сентября 2012 года - храм Иоанна Предтечи в Братееве на юге столицы.

Помимо этого, весной 2013 года началась реставрация более десяти московских храмов. Из городского бюджета на эти цели было выделено 150 миллионов рублей.

Программа "200 храмов"

Программа реализуется за счет благотворительных пожертвований, при этом московские власти оказывают поддержку, способствуя выделению земельных участков и получению необходимых согласований.

Всего в Москве функционируют 958 храмов и часовен. При этом храмов и молитвенных помещений, где богослужения совершаются регулярно - 473. Среди них 7 мужских и 6 женских монастырей.