В Российской государственной библиотеке отремонтируют Ивановский зал

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В Российской государственной библиотеке имени Ленина проведут капитальный ремонт отдельного Ивановского зала, который расположен по соседству с домом Пашкова. Сейчас он не эксплуатируется.

Потратить на эти цели планируют около 90 миллионов рублей. По проекту планируется сохранить внешние контуры здания и его функции выставочного зала. На капремонт отведут около 11 месяцев.

Отметим, что двухэтажное здание Ивановского зала было построено в 1913-1916 годах архитектором Н. Л. Шевяковым специально для того, чтобы выставить большую по размеру картину Александра Иванова "Явление Христа народу".

При этом в 1936 году западная часть постройки была снесена, а затем выстроили торцевую стену, которая и поддерживает существующие колонны. Сейчас зал принадлежит РГБ.