В Российской государственной библиотеке отремонтируют Ивановский зал

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В Российской государственной библиотеке имени Ленина проведут капитальный ремонт отдельного Ивановского зала, который расположен по соседству с домом Пашкова. Сейчас он не эксплуатируется.
Потратить на эти цели планируют около 90 миллионов рублей. По проекту планируется сохранить внешние контуры здания и его функции выставочного зала. На капремонт отведут около 11 месяцев.
Отметим, что двухэтажное здание Ивановского зала было построено в 1913-1916 годах архитектором Н. Л. Шевяковым специально для того, чтобы выставить большую по размеру картину Александра Иванова "Явление Христа народу".
При этом в 1936 году западная часть постройки была снесена, а затем выстроили торцевую стену, которая и поддерживает существующие колонны. Сейчас зал принадлежит РГБ.
Российская государственная библиотекаРГБ является крупнейшей в стране библиотекой. Была основана в 1862 в составе Румянцевского музея и располагалась в доме Пашкова, а в 1925 стала Государственной библиотекой СССР имени В. И. Ленина. Сейчас библиотека является ведущим научно-исследовательским учреждением в области библиотековедения, библиографии и книговедения, а также методическим и консультативным центром российских библиотек.