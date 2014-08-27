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Проекты

27 августа 2014, 16:21

В Российской государственной библиотеке отремонтируют Ивановский зал

проекты ремонт РГБ выставочные залы Ивановский зал

Фото: ИТАР-ТАСС

В Российской государственной библиотеке имени Ленина проведут капитальный ремонт отдельного Ивановского зала, который расположен по соседству с домом Пашкова. Сейчас он не эксплуатируется.

Потратить на эти цели планируют около 90 миллионов рублей. По проекту планируется сохранить внешние контуры здания и его функции выставочного зала. На капремонт отведут около 11 месяцев.

Отметим, что двухэтажное здание Ивановского зала было построено в 1913-1916 годах архитектором Н. Л. Шевяковым специально для того, чтобы выставить большую по размеру картину Александра Иванова "Явление Христа народу".

При этом в 1936 году западная часть постройки была снесена, а затем выстроили торцевую стену, которая и поддерживает существующие колонны. Сейчас зал принадлежит РГБ.

Российская государственная библиотека

РГБ является крупнейшей в стране библиотекой. Была основана в 1862 в составе Румянцевского музея и располагалась в доме Пашкова, а в 1925 стала Государственной библиотекой СССР имени В. И. Ленина. Сейчас библиотека является ведущим научно-исследовательским учреждением в области библиотековедения, библиографии и книговедения, а также методическим и консультативным центром российских библиотек.

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