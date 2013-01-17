Беседы с архитекторами: Борис Левянт

Борис Левянт. Фото: www.abdcom.ru

Архитектурное бюро ABD architects известно своим европейским подходом к проектированию, высоким качеством построек и их рациональностью. Директор бюро Борис Левянт рассказал M24.RU о работе с заказчиками и об исконно российской архитектуре.

– Борис Владимирович, пришлось ли бюро ABD изменить направление своей деятельности в связи с сокращением строительства в центре Москвы?



– В целом, нет, но за последние три года произошла определенная переориентация. Например, мы реализовали за это время две клиники и сейчас еще работаем над рядом медицинских учреждений. Это в некоторой степени новое для нас направление. В остальном мало что для нас поменялось, мы также продолжаем работать в сфере корпоративных интерьеров. А в направлении архитектуры, за это время мы занимались и градостроительной деятельностью, и крупными объектами в городах России. В том числе сейчас разрабатываем мастер-план к ЭКСПО-2020 для Екатеринбурга.



– Вашему бюро уже 22 года, все это время оно проектировало здания, которые являются примером качественной европейской архитектуры. Но в целом такой архитектуры в Москве пока немного. Как вы считаете, почему?



– Вообще, качественной архитектуры во всем мире не больше 5 процентов. Просто в Европе эти 5 процентов более высокого качества, чем у нас. А у нас среднеевропейский уровень выглядит совершенно шедеврально на общем фоне. Это связано со многими причинами: экономическими, культурными, политическими и прочими. Я думаю, что новый главный архитектор окажет влияние на качество архитектуры, но результат будет виден только года через два, когда будет заканчиваться строительство согласованных в последние пару месяцев проектов.

Коммерческий центр "Белая площадь". Фото: www.abdcom.ru



– При проектировании всегда ли вам удается убедить заказчика в правильности выбранного вами решения?

– Мы стараемся сразу охарактеризовать важные для нас моменты, а также дать понять, чем мы не будем заниматься никогда. К примеру, если к нам приходит заказчик и говорит, что хочет построить в классическом сталинском духе какое-нибудь здание, мы отвечаем: "Спасибо, что нас посетили, но вы обратились не по адресу. Мы этим заниматься не будем, а будем, если вы хотите, качественной современной архитектурой". Это не означает, что здание обязательно должно быть стеклянным, но архитектура должна быть функциональной, внятной и понятной. Даже если нам не удастся убедить клиента, рисовать "завитушки" мы не станем.

Дизайн интерьера компании Siemens. Фото: www.abdcom.ru

– Ваша архитектура рациональна, она отражает черты современного интернационального стиля. А как вы считаете, возможно ли сегодня отражение национальных и региональных особенностей в архитектуре?

– Чем больше город и общество интегрированы в мировую культуру, тем больше и проявляются черты такого мейнстрима.Безусловно, всегда есть и будут намеренные попытки придания архитектуре национальных черт, но, как правило, они не имеют успех. Такие попытки предпринимались и до революции и имели искусственный характер, и многие объекты, созданные в то время, в том числе Исторический музей, назывались обидным словом "ропетовщина". Что действительно является родным, созданным в России, – это архитектура конструктивизма 1920-х годов. Вся современная архитектура выросла оттуда. Поэтому мы любим говорить, что занимаемся исконно российской архитектурой.

– В вашем портфолио числятся не только офисы, многофункциональные центры, интерьеры и даже яхта. То есть для вас предметный дизайн и создание городских пространств являются частью единого целого?

– Естественно, но мы считаем, что архитектура должна быть максимально открытой для города, и для людей, которые в нем живут. Создание нового объекта – это не отгораживание пространства, а, наоборот, открытие. А из этого уже следует предметный дизайн и прочее. Относительно увлечения корабельным, яхтенным дизайном, то это просто хобби.

Фото: www.abdcom.ru

Бюро ABD architects было создано в 1991 году. В компании существует разделение на департамент архитектуры и департамент интерьеров. Среди реализованных проектов бюро: коммерческий центр "Белая площадь", торгово-развлекательный комплекс "Метрополис", госпиталь ЕМС на ул. Щепкина, а также дизайн интерьеров московских офисов компаний Johnson & Johnson,ТНК-ВР, Nestle, штаб-квартиры Siemens в России, автосалона Porsсhe и другие проекты.

Бюро ABD architects было создано в 1991 году. В компании существует разделение на департамент архитектуры и департамент интерьеров. Среди реализованных проектов бюро: коммерческий центр "Белая площадь", торгово-развлекательный комплекс "Метрополис", госпиталь ЕМС на ул. Щепкина, а также дизайн интерьеров московских офисов компаний Johnson & Johnson,ТНК-ВР, Nestle, штаб-квартиры Siemens в России, автосалона Porsсhe и другие проекты.



Софья Кондрашина