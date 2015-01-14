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Проекты

14 января 2015, 12:58

Десять путепроводов построят в столице к 2017 году

проекты железная дорога стройкомплекс Москвы Московский транспортный узел строительство и реконструкция адресная инвестиционная программа железнодорожные путепроводы

Фото: M24.ru

В местах пересечения автомобильных дорог и малого кольца МЖД к 2017 году построят десять путепроводов. Часть объектов построят на средства Адресной инвестиционной программы Москвы, сообщает пресс-служба департамента градостроительной политики.

"При строительстве Малого кольца Московской железной дороги появление путепроводов окажет существенное влияние на развитие транспортного каркаса города", - отметили в департаменте градостроительной политики.

Семь первоочередных объектов построят на средства, заложенные в Адресную инвестиционную программу Москвы на 2014-2017 годы.

Где проведут работы

  • 18 км 805 м - Киевское направление, участок Москва-Внуково, остановочный пункт Переделкино, Ново-Переделкинский район, улица 9-я Чоботовская аллея, улица Лукинская;
  • 34 км ПК 5, станция Щербинка, Курское направление, участок Москва-Подольск, станция Щербинка, город Щербинка, улица Юбилейная;
  • 33 км ПК 4, Киевское направление, участок Москва-Бекасово, остановочный пункт Кокошкино, Наро-Фоминский район, пгт. Кокошкино, улица Железнодороная;
  • 36 км ПК 10, Киевское направление, участок Внуково-Бекасово, станция Крекшино, Наро-Фоминский район, поселок станции Крекшино, улица Центральная;
  • 7 км 123 м - Павелецкое направление, участок Москва-Домодедово, остановочный пункт Нижние Котлы, район Нагатино-Садовники, проектируемый проезд № 1819;
  • 16 км участка Москва-Рижская-Нахабино в своре Сходненского тупика;
  • МК МЖД, примыкающий путь общего пользования, Южнопортовый р-н, Южнопортовая, 19;
  • 54 км ПК 9 перегона Селятино-Бекасово, Киевское направление Наро-Фоминский р-н, станция Рассудово;
  • 14 км участка Москва-Подольск, станция Перерва, район Печатники, ул. Иловайская;
  • Путь общего пользования Западной водопроводной станции от станции Солнечная Киевского направления, ул. Родниковая-ул. Производственная (район Ново-Переделкино)

Кроме того, в столице будут развивать железнодорожное сообщение, связывающее Москву и область. Так, планируют построить четвертый главный путь Москва-Пассажирская-Павелецкая – Домодедово и новую железнодорожную линию к северному терминалу аэропорта Шереметьево с развитием Савеловского направления МЖД. Дальнейшее развитие ждет Киевское направление.

Сейчас эти проекты входят в единый комплексный проект развития железнодорожной инфраструктуры Московского транспортного узла.

Напомним, в 2014 году началась реконструкция шести путепроводов через Малое кольцо МЖД. Работы будут завершены к концу 2015 года.

Проект реконструкции Малого кольца МЖД предполагает строительство 31 транспортно-пересадочного узла, включая 22 ТПУ, обеспечивающих пересадку с радиальных линий метро, а также с действующих линий железной дороги.

При этом Малое кольцо увяжут с шестью линиями метрополитена и восемью радиальными железнодорожными направлениями.

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