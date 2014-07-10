На ВДНХ появится центр градостроительного развития Москвы - Хуснуллин

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Стройкомплексу Москвы по решению Сергея Собянина передали 7 тысяч квадратных метров выставочного павильона ВДНХ для строительства макета города, рассказал заммэра Москвы по градостроительной политике и строительству Марат Хуснуллин.
Там разместят центр градостроительного развития Москвы - макет города в большом формате, а также данные о развитии города в электронном виде: история, существующее положение и перспектива развития на 20-50 лет.
"Такие центры есть во всем мире, в частности, в Нью-Йорке, Шанхае, Пекине. Так, в Шанхае и Пекине эти центры посещают от 4 до 5 миллионов человек", - отметил заммэра. По его словам, каждый житель Москвы сможет прийти сюда, чтобы увидеть свой дом, а также объекты, которые могут появиться на этом месте через 10-20 лет.
"Это необходимый проект для понимания развития города. Не зря все мировые мегаполисы на эти проекты идут", - подчеркнул он.
В центре разместят 3D-модель города, но она, по мнению Хуснуллина, предназначена прежде всего для специалистов. Он добавил, что макет - это инструмент принятия управленческих решений, и важность такого проекта с учетом масштаба Москвы очень высока.
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"В этом вопросе очень хорошо продвинулись китайцы. Они приняли на законодательном уровне, что любой населенный пункт, включая даже поселок, должен иметь макет своего развития", - заключил Хуснуллин.
Напомним, что в конце августа архитектурный макет Москвы в пределах Бульварного кольца будет установлен на 2-м этаже 75-го павильона ВДНХ. Создание полного макета столицы в масштабе 1:400 завершится в 2017 году. Он будет состоять из 65 тысяч зданий, 2 миллионов светодиодов и 50 километров проводов. Точные копии зданий изготавливают с помощью 3D-принтера. Кроме того, около 80 мастеров трудятся над созданием фасадов и других элементов макета.
В дополнение к нему будет создана интерактивная карта всей Москвы, включая новые территории. Она будет заложена в стеклопакет толщиной 38 миллиметров и будет подсвечиваться снизу. Сверху же на карту будут проецироваться изображения от шести проекторов, демонстрирующие административное деление территории города, автомагистрали, схему метрополитена, развитие новых территорий и другие градостроительные решения.