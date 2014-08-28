Москвичи чаще всего жалуются на подорожание мяса и молока

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Около 34% всех жалоб на рост стоимости продуктов, которые поступают на горячую линию Общественной палаты, составили обращения столичных жителей, сообщил председатель комиссии палаты по развитию малого и среднего бизнеса Дмитрий Сазонов.

"Чаще всего москвичи жалуются на подорожание мясной продукции. Рост цен на нее в августе составил от 30 до 100 рублей", - приводит слова Сазонова Агентство "Москва".

Кроме того, в течение августа на подорожание продуктов из молока пожаловались 25% обратившихся на горячую линию, 20% москвичей отметили на рост цен на рыбу, 15% - на овощи и фрукты.

Сазонов добавил, что повышение цен чаще всего отмечают в таких супермаркетах, как Spar, "Перекресток", "Магнит", "О’кей" и "Пятерочка".

Горячая линия ОП по мониторингу цен на продукты работает по рабочим дням с 9.00 до 18.00, звонок бесплатный. Телефон: 8-800-700-8-800. Кроме того, обращения вместе с фотографиями и видео ценников, чеков, накладных и других документов можно присылать на электронный адрес: obr@oprf.ru, а также в Facebook и Twitter Общественной палаты.

Как сообщало M24.ru, также был составлен и список основных продуктов питания, цены на которые будут регулярно контролировать. Чтобы следить за этим, антимонопольщики планируют выезжать в торговые точки и на оптовые базы, либо отправлять запросы производителям.

Кроме того, потребители могут фотографировать ценники в магазинах и отправлять снимки с подтверждением завышенных цен в Федеральную антимонопольную службу.

Ранее глава департамента торговли Алексей Немерюк отметил, что серьезного дефицита ни по одной товарной группе в Москве нет.

Напомним, что 7 августа Москва объявила о полном запрете на поставки ряда продуктов из стран Евросоюза, Австралии, Канады, Норвегии и США. Это стало ответом на санкции, которые Запад ввел против России из-за событий на Украине.

В свою очередь, в Минсельхозе заявили, что овощи и фрукты в Россию могут поставлять Азербайджан, Узбекистан, Армения и Таджикистан. Свою продукцию могут предоставить также Киргизия, Турция, Иран и Сербия. Кроме того, Марокко, Египет, Иран нуждаются в нашем зерне и растительном масле. В ведомстве также отметили желание стран Латинской Америки увеличить поставки продовольствия. Например, Россельхознадзор разрешил ряду чилийских предприятий поставлять в Россию рыбу и другие морепродукты.