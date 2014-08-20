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Экономика

20 августа 2014, 13:28

Чаще всего россияне звонят в ОП с жалобами на подорожение мяса

продукты цены магазины общественная палата горячая линия Алексей Немерюк

Фото: m24.ru

Самое большое количество жалоб, поступивших на горячую линию Общественной палаты РФ по мониторингу цен на продукты, связано с повышением цен на курицу и другие виды мяса, передает пресс-служба ОП РФ.

На горячую линию уже позвонили около 100 человек, более 30% из них - из Москвы и Московской области. Люди сообщают об увеличение цен в разных торговых точках на 30-100 руб.

Четверть граждан также жалуются и на подорожание молочной продукции, в основном сыра. Увеличение цен на молоко варьируется на 15-22 рублей, а на сыр – на 55-200 рублей. Кроме того, около 20% обращений касаются скачка цен на красную рыбу (семгу и форель). В среднем цены поднялись на 130-200 руб. Также 15% позвонивших в ОП заявляют о подорожании фруктов (яблок, лимонов, персиков и нектаринов) на 60-100 рублей. Некоторые заметили, что цена на помидоры тоже выросла на 20 рублей.

В основном скачок цен отметили в таких сетевых магазинах, как "Spar", "Перекресток", "Магнит", "Окей", "Грант", "Березка" и "Пятерочка".

"Глава комиссии ОП по соцподдержке граждан и качеству жизни Владимир Слепак уже направил запросы в Федеральную антимонопольную службу и Генпрокуратуру РФ с просьбой оперативно организовать проверку по данным фактам и принять соответствующие меры", -сообщается в релизе Общественной палаты.

Горячая линия ОП по мониторингу цен на продукты работает по рабочим дням с 9.00 до 18.00, звонок бесплатный. Телефон: 8-800-700-8-800. Кроме того, обращения вместе с фотографиями и видео ценников, чеков, накладных и других документов можно присылать на электронный адрес: obr@oprf.ru, а также в Facebook и Twitter Общественной палаты.

Также был составлен список основных продуктов питания, цены на которые будут регулярно контролировать. Чтобы следить за этим, антимонопольщики планируют выезжать в торговые точки и на оптовые базы, либо отправлять запросы производителям. Потребители могут фотографировать ценники в магазинах и отправлять снимки с подтверждением завышенных цен в Федеральную антимонопольную службу. Об этом M24.ru ранее сообщил руководитель управления контроля социальной сферы и торговли антимонопольного ведомства Тимофей Нижегородцев.

Сообщить в ФАС о завышении цен на продукты питания можно будет с помощью мобильных телефонов. "Мы принимаем сообщения граждан и в виде фотографий с мобильного телефона, поскольку для многих это более удобный формат отправки сообщений", - отметил Тимофей Нижегородцев. Он добавил, что одной фотографии ценника недостаточно, чтобы сообщение было принято в работу. Необходимо будет также указать место и время, когда сделано фото, название торговой сети, и сообщить, сколько продукт стоил до подорожания.

В свою очередь, глава департамента торговли Алексей Немерюк отметил, что серьезного дефицита ни по одной товарной группе в Москве нет.

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"Ежедневно мы проводим анализ цен как в сегменте эконом-класса, так и премиум-класса по всем федеральным сетевым торговым сетям и несетевым магазинам. Серьезного дефицита или просто дефицита ни по одной товарной группе нет", - сообщил он.

По словам Немерюка, зафиксирован незначительный рост цен по определенным видам продовольствия. Так, стоимость говядины в Москве выросла на 3 рубля, свинины - на 4 рубля, мороженая рыба в дорогом сегменте показала некое снижение, рыба в сегменте эконом-класса подорожала на 5 рублей, уточнил глава департамента торговли.

"Вареная колбаса подорожала на 10 рублей, цены на молоко остались на прежнем уровне, а картофель подешевел. Сыры в дорогом сегменте, как ни странно, тоже подешевели, в дешевом сегменте сыр подорожал. Цены на хлеб не выросли", - добавил Немерюк.

Он также отметил, что за 10 дней с момента ввода санкций подорожало сырье для московских мясоперерабатывающих комбинатов. Так, цена полутуши свинины выросла со 170 до 180 рублей (рост на 6 процентов).

История вопроса

7 августа Москва объявила о полном запрете на поставки ряда продуктов из стран Евросоюза, Австралии, Канады, Норвегии и США. Это стало ответом на санкции, которые Запад ввел против России из-за событий на Украине.

В свою очередь, в Минсельхозе заявили, что овощи и фрукты в Россию могут поставлять Азербайджан, Узбекистан, Армения и Таджикистан. Свою продукцию могут предоставить также Киргизия, Турция, Иран и Сербия. Кроме того, Марокко, Египет, Иран нуждаются в нашем зерне и растительном масле. В ведомстве также отметили желание стран Латинской Америки увеличить поставки продовольствия. Например, Россельхознадзор разрешил ряду чилийских предприятий поставлять в Россию рыбу и другие морепродукты.

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Сюжет: Запрет на ввоз продуктов из ЕС и США

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