В новых условиях: что происходит на рынке продовольствия после санкций

Новая конкуренция: как рынок реагирует на антизападные санкции

Прошло две недели с тех пор, как Москва объявила о полном запрете на поставки ряда продуктов из стран Евросоюза, Австралии, Канады, Норвегии и США. Это стало ответом на санкции, которые Запад ввел против России из-за событий на Украине. Что происходит на потребительском рынке Москвы после санкций? Как изменились ассортимент, цены и конкуренция? Об этом с членом Совета московского отделения "Опоры России" Дмитрием Несветовым поговорил обозреватель телеканала "Москва 24" Николай Петров.

Николай Петров: Дмитрий, прошло две недели с подписания указа. Меня интересуют настроения, которые царят среди предпринимателей, входящих в "Опору" - малого и среднего бизнеса. Как они относятся к этим ограничениям? Они создают проблемы или, наоборот, какие-то возможности для быстрого экспансивного развития?

Дмитрий Несветов: Всякие ограничения чреваты проблемами. Однако, хотя многое вокруг этой истории за две-три недели превратилось в различные лозунги и мифы, на самом деле оценить ситуацию пока довольно сложно. Первые результаты того, как российские рынки и, в частности, московский рынок, будут реагировать на эти ограничения, появятся через месяц-два.



Ритейлеры относятся ко всему этому, конечно, с напряжением, потому что данная ситуация создает проблемы, которые нужно решать. Главная проблема - необходимое любому ритейлеру совпадение потребительских ожиданий с тем предложением, которое оказывается на полках.

Николай Петров: Возможно, дело еще и в том, что за много лет были налажены отработанные схемы: известные фамилии поставщиков, упаковки, места, все согласовано, все однажды обговорено... И вдруг все это ломается. Нужно начинать шевелиться.

Дмитрий Несветов: Это само собой. Но всякое "шевеление" - это, если переводить на язык экономики, новые издержки. Никому не нравится перестраивать свою "линейку", договоренности, логистику и так далее.

Николай Петров: Может, какие-то поставщики или логистические компании, наоборот, оживились в предвкушении того, что им удастся войти со своими товарами на рынок? С теми товарами, которые до этого международные сети отвергали как неподходящие.

Дмитрий Несветов: Это, безусловно, открывает новые возможности для отечественных товаропроизводителей и, в частности, производителей товаров повседневного спроса. Правда, думаю, на таком большом рынке, как московский, главное ограничение всегда было связано с потребительскими свойствами товара, его ценой, гибкостью поставщика, обязательствами и твердостью их соблюдения. Все зависит от потребителя. Российский производитель не всегда, к сожалению, до последнего момента соответствовал уровню потребительского спроса, ожиданиям ритейлера и целому ряду других параметров.



Так что да, конечно, это возможности. И многие уже об этом говорили: особенно о возможностях для тех предпринимателей в области малого и среднего бизнеса, которые заняты в агрокомплексе.

Николай Петров: Федеральное правительство ввело ежедневный продуктовый мониторинг, в Москве создали штаб по импортозамещению. В общем, создается административное воздействие. Ведь действительно есть опасность, что многие решат поиграть на цене.

Дмитрий Несветов: Контрсанкции несут в себе несколько опасностей. Первая - это сокращение товарного ряда, вызывающее рост цен, дефицит. Это надо как-то контролировать. Но здесь есть вторая опасности: важно не переборщить с государственный регулированием. Все мы прекрасно знаем, что чрезмерное государственное регулирование, особенно в области ценообразование, может привести к негативным последствия на потребительском рынке.

Николай Петров: Власти обещают, что большого роста цен не будет, а "пустые" товарные позиции удастся быстро восполнить.