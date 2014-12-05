Лоукостер "Победа" начал продажу билетов в Сочи на новогодние праздники

Фото: pobeda.aero/ru

Низкобюджетный перевозчик "Победа" запустил продажу авиабилетов в Сочи на новогодние праздники. Рейсы будут выполняться ежедневно с 30 декабря по 11 января, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу авиакомпании.

Минимальная стоимость билета в одну сторону составляет от 999 рублей без учета такс и сборов. Билеты можно приобрести на сайте авиаперевозчика или в агентских кассах аэропорта Внуково.

Отметим, что лоукостер "Аэрофлота" "Победа" в среду, 3 декабря, запустил продажу билетов по маршруту Москва-Владикавказ-Москва. Полеты начнутся 26 декабря. Рейсы будут выполняться ежедневно. Минимальный тариф в одну сторону - 999 рублей без учета такс и сборов.

Лоукостер будет выполнять полеты из аэропорта "Внуково" по восьми направлениям из Москвы в Волгоград, Самару, Екатеринбург, Пермь, Тюмень, Белгород, Сургут и Владикавказ.

В парке авиакомпании будут задействованы новые узкофюзеляжные самолеты Boeing-737-800 NG, которые рассчитаны на перевозку 189 пассажиров. В будущем количество рейсов и географию полетов планируют расширить. По планам авиакомпании, к 2018 году ее флот будет состоять из 40 воздушных судов, а перевозки достигнут 10 миллионов человек в год.

Напомним, свой первый рейс бюджетный авиаперевозчик выполнил 1 декабря в Волгоград

"Аэрофлот" создал новое дочернее предприятие вместо низкобюджетной авиакомпании "Добролет", которая приостановила перелеты по всем своим маршрутам 4 августа. Причиной такого решения стали санкции Евросоюза в отношении компании.

Отметим также, что число россиян, которые предпочитают отдыхать внутри страны, в 2014 году увеличилось на 25-30% по сравнению с результатами прошлого года.