2016 год в России предлагают объявить Годом заповедников

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Объявить 2016 год Годом особо охраняемых природных территорий предложил глава Министерства природных ресурсов Сергей Донской. Как сообщили M24.ru в пресс-службе министерства, свое предложение Донской озвучил 21 августа на заседании правительства.

Инициатива руководителя Минприроды связана с тем, что в 2016 году исполнится 100 лет с момента создания Баргузинского заповедника на Байкале – первой особо охраняемой природной территории России. Именно с заповедника в бурятском поселке Усть-Баргузин началась отечественная история заповедного дела.

Кроме того, министр природных ресурсов отметил, что важно чаще пропагандировать охрану природы в телевизионном эфире, увеличив число тематических передач на федеральных каналах. Как сообщает Агентство "Москва" Сергей Донской заявил: "Считаю необходимым создание детского телеканала о животных и их защите. Готовы проработать этот вопрос с Министерством культуры".

Также в своем докладе, опубликованном на сайте Правительства России, Донской перечислил причины сокращения численности редких видов животных в России: это урбанизация и отсутствие эффективных механизмов противодействия браконьерству. По данным министра, за 10 лет количество государственных инспекторов и егерей сократилось в 10 раз, а ежегодный ущерб от деятельности браконьеров составляет сейчас более 19 миллиардов рублей.