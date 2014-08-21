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Политика

21 августа 2014, 15:10

2016 год в России предлагают объявить Годом заповедников

природа заповедники редкие животные власть

Фото: ИТАР-ТАСС/ Владимир Смирнов

Объявить 2016 год Годом особо охраняемых природных территорий предложил глава Министерства природных ресурсов Сергей Донской. Как сообщили M24.ru в пресс-службе министерства, свое предложение Донской озвучил 21 августа на заседании правительства.

Инициатива руководителя Минприроды связана с тем, что в 2016 году исполнится 100 лет с момента создания Баргузинского заповедника на Байкале – первой особо охраняемой природной территории России. Именно с заповедника в бурятском поселке Усть-Баргузин началась отечественная история заповедного дела.

Кроме того, министр природных ресурсов отметил, что важно чаще пропагандировать охрану природы в телевизионном эфире, увеличив число тематических передач на федеральных каналах. Как сообщает Агентство "Москва" Сергей Донской заявил: "Считаю необходимым создание детского телеканала о животных и их защите. Готовы проработать этот вопрос с Министерством культуры".

Также в своем докладе, опубликованном на сайте Правительства России, Донской перечислил причины сокращения численности редких видов животных в России: это урбанизация и отсутствие эффективных механизмов противодействия браконьерству. По данным министра, за 10 лет количество государственных инспекторов и егерей сократилось в 10 раз, а ежегодный ущерб от деятельности браконьеров составляет сейчас более 19 миллиардов рублей.

Заповедник-юбиляр

Баргузинский заповедник – единственный в России, который был основан еще до Революции. Дата его создания – 29 декабря 1916 года. По новому стилю это 11 января 1917, что позволяет отмечать юбилей два года подряд. Кстати, именно 11 января в России отмечают День заповедников и национальных парков.

Территория в бурятском поселке Усть-Баргузин получила особый статус благодаря инициативе иркутского генерал-губернатора. Изначально заповедник создавался для увеличения численности соболя-баргузинца, чей темный мех ценился особенно высоко. Комплексным заповедником Баргузинский стал лишь в 30-х годах XX века, а в 1996 году его территория относится к объекту Всемирного природного наследия ЮНЕСКО – озеру Байкал.

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