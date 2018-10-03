Москва 24 покажет, как в столице пройдет фестиваль NAUKA 0+

Фото: портал Москва 24/Александр Авилов

5 октября в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится пресс-конференция, посвященная популяризации науки в России и VIII Всероссийскому фестивалю NAUKA 0+. О фестивале расскажет ректор МГУ имени Ломоносова, президент Российского союза ректоров, академик Виктор Садовничий.

Основные события фестиваля развернутся в Москве с 12 по 14 октября. В программе заявлено выступление нобелевского лауреата Кипа Торна. Который также прославился как научный консультант оскароносного фильма "Интерстеллар".

"MEGASCIENCE: Россия в Мире – Россия для Мира" – так звучит тема Фестиваля NAUKA 0+ 2018 года. Зачем государства объединяются и тратят миллиарды долларов на научные проекты и мегаустановки? Как открытия megascience меняют нашу жизнь? Многие другие естественнонаучные и гуманитарные темы будут раскрыты в лекциях и экспозициях фестиваля в этом году

Прямую трансляцию пресс-конференции можно увидеть 5 октября в 11:00 на этой странице.