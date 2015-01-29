Самый страшный фильм прошлого года добрался до России

Кадр из фильма "Бабадук". Фото: imdb.com

Один из самых страшных фильмов ужасов прошедшего года наконец-то выходит в России. Мир увидел хоррор "Бабадук" в январе 2014-го, российская премьера запланирована на этот четверг.

В центре сюжета - мать-одиночка и сын, которому в руки попала детская книжка "Бабадук". Однажды герой детской страшной сказки оживает и сводит с ума женщину и ее ребенка. Или это все только мерещится главной героине?

В ролях - Эсси Дэвис ("Девушка с жемчужной сережкой", "Австралия") и Ной Уайзман.



Режиссер ленты - австралийка Дженнифер Кент, которая работала с Ларсом фон Триером на площадке его фильма "Догвилль". Это первый полнометражный фильм Кент, и, судя по мнению критиков, очень достойный.