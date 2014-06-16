Йо Стромгрен поставил в театре Пушкина спектакль "Эстроген"

В театре имени Пушкина 25 и 26 июня представят премьеру – спектакль "Эстроген", автором и режиссером которого является норвежский режиссер Йо Стромгрен.

Стромгрен – оригинал, каких еще поискать. Свои спектакли он ставит на несуществующем языке, ловко сочетая элементы тарабарщины, кино, музыки и кукольного театра.

"Эстроген" не стал исключением. Актеры здесь говорят, на ходу изобретая новые слова.

"Но зрителям не нужно волноваться, ведь Йо Стромгрен показывал спектакли на несуществующих языках по всему миру, и непонимания никогда не возникало. К тому же, большая часть спектакля "Эстроген" происходит на русском языке", – отметили в театре имени Пушкина.

В основе спектакля сатирическое исследование желаний и потребностей женщин. На повестке дня несколько вопросов: способны ли мужчины удовлетворять потребности противоположного пола, можем ли мы довольствоваться тем, что имеем и почему так часто стремимся к тому, чего в нашей жизни нет?

"Эта постановка отражает все художественное разнообразие, которым известен Йо Стромгрен. В "Эстрогене" он выступает в роли режиссера, драматурга и хореографа. Хотя это во многом традиционная театральная постановка, она включает в себя элементы разных жанров", – добавили в театре.

Добавим, что Йо Стромгрен представил российским зрителям уже 14 своих постановок. Однако "Эстроген" первый спектакль, созданный в России.

