Новый год в парке Горького: сказки народов Севера, Щелкунчик и экскурсии

Фото: M24.ru

26 декабря в парке Горького стартуют новогодние мероприятия. В парке откроются праздничные инсталляции, а также пройдут специальные экскурсии.

Сказочные инсталляции

С 26 декабря по 11 января в парке Горького заработают несколько сказочных пространств. Так, площадь у Музыкальной эстрады превратится в рождественскую гостиную из сказки Амадея Гофмана "Щелкунчик и Мышиный король".

На сцене эстрады разместится масштабная инсталляция – здесь появится украшенный к Рождеству камин, возле которого будут лежать подарки, конфеты и книги. Ключевой фигурой сцены станет Щелкунчик высотой в пять метров. Гости парка смогут решать загадки, отправлять открытки, показывать теневые спектакли, а также пытаться найти логово Мышиного короля, чтобы сразиться с ним.

6 и 7 января аниматоры проведут квест по декорациям — участникам нужно будет разгадать загадки и собрать волшебные орехи. Начало квеста в 16:00 и 19:00.

Еще одна инсталляция в парке посвящена сказкам Крайнего Севера. В павильоне, где царит полярная ночь и рассказывают сказки, зрители смогут увидеть северное сияние.

Шесть старинных притч, объединенные в одну сказку народов Севера, записаны со специальным музыкальным сопровождением и световыми спецэффектами. Смотреть эти аудиовизуальные спектакли можно лежа прямо на "сугробе-пуфе".

Спектакли будут проходить каждый день с 1 по 10 января, каждый час с 12:00 до 19:00. Длительность – 30 минут. Выходной день – 5 января.

Билеты можно приобрести в кассах Сказочного павильона (на Пушкинской набережной, недалеко от Голицынского пруда), стоимость одного билета — 250 рублей.

Детям

Отдельную программу парк подготовил для детей. Ежедневно с 3 по 11 января в Зеленой школе будут проходить мастер-классы по сказке "Щелкунчик". Преподаватели научат детей выпекать орехи с начинкой, делать своими руками поздравительные открытки, лепить из глины, создавать деревянные игрушки.

4 января театр "Трикстер" (обладатель "Золотой маски") проведет специальный мастер-класс театра теней, в рамках которого детей научат своими руками создавать домашний театр. Стоимость мастер-класса 1000 рублей.

Экскурсии

3, 7 и 10 января в парке пройдут специальные экскурсии. На прогулках гости узнают о традициях празднования Рождества в дворянских усадьбах Нескучного сада и развлечениях дворян: собачьих бегах, скачках, кулачных боях и женских дуэлях. Начало экскурсий в 14:00 перед главным входом в Парк.

7 января в Нескучном саду пройдет рождественский квест "Кто ищет, тот всегда найдет". Участники узнают о легендах зданий Нескучного сада и о его владельцах прошлых столетий. Победители и участники квеста получат призы от Деда Мороза. Начало Рождественского квеста в 12:00 перед главным входом в парк у новогоднего "Рожка мороженого".

Отметим, в канун праздников в парке Горького заработала рождественская почта. Каждый желающий может отправить поздравительную открытку из парка, также гости смогут отправить фотографии с катка: в парке установили автоматы, где можно распечатать снимки из "Инстаграма".

Новый год

31 декабря в парке Горького пройдет новогодняя дискотека. Гости смогут потанцевать у сцены на Пушкинской набережной или прокатиться на коньках на "#ваукатке". Каждый удар курантов будет сопровождаться залпом фейерверка, а ровно в полночь гостей ждет праздничный салют.

Зажигать на Пушкинской набережной с 23:00 до 03:00 будет диджей Саймон, ведущий шоу BLACK2WHITE на Радио ENERGY, лучший диджей России (лауреат всероссийской премии "Радиомания" в номинации лучший диджей).

Новогодний сеанс на катке начнется 31 декабря в 17:00 и продолжится до 3:00. Стоимость билета – 800 рублей. Билеты можно купить онлайн или в кассах в день мероприятия.