В Монино загорелось бывшее общежитие академии ВВС

ИТАР-ТАСС

Утром 9 августа в поселке Монино Щелковского района Подмосковья произошел пожар в муниципальном здании, ранее принадлежавшем академии ВВС. Пожарные справились с огнем за два часа. Жильцы дома были эвакуированы.

Сообщение о пожаре в доме 8 на улице Красовского поступило на пульт дежурного в 8.43. Между вторым и третьим этажом произошло возгорание перекрытия на площади в 150 квадратных метров. Уже через пять минут на место ЧП прибыл первый пожарный расчет.

Через полчаса после начала тушения пожару был присвоен повышенный номер сложности, который был снят к 10.00. В 10.56 открытое горение было ликвидировано.

Спасатели эвакуировали из горящего здания 15 человек. Погибших и пострадавших при пожаре нет, сообщает ГУ МЧС по Московской области.

Тушение пожара затрудняла сложная П-образная планировка четырехэтажного здания. Кирпичное строение имеет деревянные перекрытия и шиферную кровлю по деревянной обрешетке с чердачным помещением.

В тушении огня было задействовано 47 человек и 16 единиц техники.