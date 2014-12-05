На западе Москвы произошел пожар в торговом центре "Китеж"

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На западе Москвы рядом с Киевским вокзалом произошел пожар в торговом центре "Китеж". Посетителей вывели из горящего здания, сообщили корреспонденту M24.ru в пресс-службе столичного главка МЧС России.

Здание торгового центра располагается по адресу: Киевская улица, дом 7. По предварительной версии, пламя вспыхнуло на седьмом этаже строения.

Первые пожарные подразделения прибыли по этому адресу в 19.57. Из здания вывели сотрудников и посетителей.

"Информации о пострадавших не поступало", - подчеркнул сотрудник пресс-службы. В 20.40 пожар был потушен. Выясняются причины возгорания.

Торговый центр "Китеж" известен среди москвичей, как "Дом-Корабль" из-за необычной формы здания. Он начал свою работу в 2008 году.