Форма поиска по сайту

Москва 24

Форма поиска по сайту

ЧП

05 декабря 2014, 20:43

На западе Москвы произошел пожар в торговом центре "Китеж"

пожары торговые центры чп

Фото: ТАСС

На западе Москвы рядом с Киевским вокзалом произошел пожар в торговом центре "Китеж". Посетителей вывели из горящего здания, сообщили корреспонденту M24.ru в пресс-службе столичного главка МЧС России.

Здание торгового центра располагается по адресу: Киевская улица, дом 7. По предварительной версии, пламя вспыхнуло на седьмом этаже строения.

Первые пожарные подразделения прибыли по этому адресу в 19.57. Из здания вывели сотрудников и посетителей.

"Информации о пострадавших не поступало", - подчеркнул сотрудник пресс-службы. В 20.40 пожар был потушен. Выясняются причины возгорания.

Торговый центр "Китеж" известен среди москвичей, как "Дом-Корабль" из-за необычной формы здания. Он начал свою работу в 2008 году.

Сайты по теме

© 2012 – 2022

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать