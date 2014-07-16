Мэр Москвы поручил оказать помощь всем семьям погибших и пострадавших

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Иностранцы и жители регионов России, пострадавшие в результате ЧП на Арбатско-Покровской ветке, получат от Москвы ту же материальную помощь, что и жители столицы, сообщил в среду, 16 июля, Сергей Собянин на заседании столичного правительства.

В соответствии с распоряжением правительства Москвы, семьям погибших выплатят из городского бюджета по одному миллиону рублей. Также денежные компенсации предоставит сам метрополитен - в размере 2 миллионов рублей на каждого погибшего. Кроме того, будут компенсированы расходы на захоронение (41,9 тысячи рублей).

"Всем пострадавшим иностранцам окажут поддержку такую же, как и москвичам", - отметил мэр столицы.

Размер единовременной материальной помощи, которую представят пострадавшим, будет зависеть от степени тяжести полученных ими повреждений. Гражданам с тяжелыми травмами выплатят по 500 тысяч рублей, со средними - по 250 тысяч, с легкими - по 50 тысяч.

Пострадавшие также имеют право на компенсационные выплаты непосредственно от Московского метрополитена. Их размер будет также определяться в зависимости от тяжести травм и повреждений гражданина. Кроме того, пострадавшим и семьям погибших будет оказана адресная социальная помощь в решении индивидуальных проблем.

Дети, проживающие в столице и потерявшие в аварии родителей, будут получат по 13 тысяч рублей ежемесячно (средства будут выплачиваться независимо от получения пенсии по потери кормильца и других пособий). По словам руководителя департамента соцзащиты населения Москвы и министра столичного правительства Владимира Петросяна, семьям пострадавших будет обеспечен необходимый соцпакет.

По вопросам получения единовременной материальной помощи от столицы гражданам По вопросам получения единовременной материальной помощи от столицы гражданам необходимо обращаться в департамент социальной защиты населения Москвы по адресу улица НоваяБасманная, дом 10, строение 1. Часы работы: понедельник – четверг с 8.00 до 17.00, пятница - с 8.00 до 15.45. Документы, которые должны предоставить члены семьи погибшего: Паспорт

Постановление о признании потерпевшим, выданное следственным органом

Свидетельство о смерти

Документ,подтверждающий родство с погибшим

Счет,открытый в любой кредитной организации (для перечисления сумм единовременной помощи) и полные банковские реквизиты

Документы, которые должны предоставить пострадавшие: Паспорт

Постановление о признании потерпевшим, выданное следственным органом

Заключение судебно-медицинской экспертизы об установлении степени тяжести вреда здоровью

Счет,открытый в любом кредитном учреждении (для перечисления сумм единовременной помощи) и полные банковские реквизиты



Напомним, 15 июля в 8.38 на перегоне между станциями "Парк Победы" и "Славянский бульвар" сошли с рельсов три вагона поезда. Экстренные службы вывели из вагонов 1150 человек, на выходе пассажиров встречали медики.

В результате инцидента погибли более 20 человек, более 400 пострадали, около 40 из них до сих пор находятся в реанимации. За медпомощью обратились 217 человек. Тяжелораненых доставляли в медучреждения на вертолетах, всего было совершено 15 вылетов.

Движение на поврежденном участке Арбатско-Покровской линии закрыто, поезда начнут снова ходить по нему не раньше вечера четверга, сейчас там ведутся восстановительные работы.

Причины аварии устанавливаются. По факту ЧП возбуждено уголовное дело, которое расследует Следственный комитет. Сергей Собянин поручил комиссии городского правительства по предупреждению ЧС провести независимое расследование аварии на "синей" ветке метро. Также мэр отметил, что "после самого тщательного расследования ЧП последуют не только увольнения, но и уголовные дела против тех, кто виноват в этой трагедии".