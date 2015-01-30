В поликлинике на юго-востоке столицы произошел пожар

Фото: M24.ru/Александр Авилов

На юго-востоке Москвы в административном здании произошел пожар, сообщили M24.ru в пресс-службе столичного управления МЧС.

Инцидент произошел в доме №55 по Авиамоторной улице, площадь возгорания составила 10 квадратных метров, пламя было потушено в 8.40. В результате ЧП никто не пострадал, до прибытия спасателей из здания вышли 10 человек.

ТАСС отмечает, что пожар произошел в поликлинике. Согласно открытым данным, по этому адресу находится медсанчасть №119.

Добавим, что в октябре 2014 года в столице горела поликлиника управделами президента. Сведений о пострадавших в результате ЧП не поступало.